《永恆族》首預告陳靜重戲過安祖蓮娜　片段彩蛋提到《復仇者5》

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-05-24 22:48

由今屆奧斯卡最佳導演趙婷執導，安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）、陳靜（Gemma Chan）、馬東石及理察麥登（Richard Madden）主演的《永恆族》（Eternals），將在今年11月上映。然而今日（24/5），全球同步公開第一條預告片。

預告開來，永恆族的太空船來到地球。（《永恆族》預告截圖）

在上一條全體新作預告，《永恆族》的畫面都比重大，而所有都能在首預告上見到。電影講述天神族創造出具有超級能力的外星種族「永恆族」，和擁有變形能力、基因不穩定的外星種族「變異族」。「永恆族」被派遣到地球，並在地球上秘密生活7000年以上，以保護人類免遭邪惡變異族的侵害。從預告可見，由安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）飾演的Thena旁述，講出數千年來一直教導人類文明進化，一直都相安無事，亦甚少插手，直至「變異族」入侵，不得再就手旁觀。

安祖蓮娜祖莉的造型曝光。（《永恆族》預告截圖）

陳靜飾演愛地球人的永恆族人。（《永恆族》預告截圖）

預告中，陳靜亮相次數著實不少，她是對人類友善的永恆族人，極富同理心。雖然陳靜在2019年的《Marvel隊長》有演出過，但該角色與今次並冇關係。故事發生在《復仇者聯盟4：終局之戰》之後，而預告尾段亦有彩蛋，一班永恆族成員在玄論鐵甲奇俠及美國隊長犧牲及退役後，由誰帶領《復仇者聯盟》，由理察麥登（Richard Madden）飾演的Ikaris便一臉認真地說︰「我可以帶領他們。」在空氣靜止了數秒，全檯人笑到反肚，睇嚟呢個係笑位多過真正伏線。