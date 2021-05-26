《除暴》內地真實劫案改編　吳彥祖悍匪造型逼真過《旺角黑夜》

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-05-26 20:45

由吳彥祖（Daniel）、王千源、衛詩雅（Michelle）、春夏等人主演的新戲《除暴》（原名：《限期破案》），改編自內地真實案件，上年11月在內地上畫，原定香港同步，但礙於疫情封戲院，令電影要無限延期。今日（26/5）在英皇電影官方社交平台，除了公開最新預告，更落實映期6月24日。

吳彥祖的造型非常崩壞，明顯是為角色零包袱。(《除暴》影片截圖

同樣是演來自內地的匪徒，相比《旺角黑夜》的殺手，今次造型更到肉。電影取材自真實案件，講述在上世紀90年代在內地的搶劫案。刑警鐘誠（王千源 飾）受命追捕悍匪集團「老鷹幫」。這班悍匪犯下驚天連環劫案，全部都訓練有素且紀律嚴明，首領張隼（吳彥祖 飾）更屢次惡意挑釁，矛頭直指鐘誠。為了將「老鷹幫」緝拿歸案，鐘誠帶領刑警小隊咬死不放，誓與惡勢力鬥爭到底。數年間，警匪之間上演了一次又一次的緊張刺激較量。悍匪變本加厲行徑愈加猖獗，而警方亦步步逼近，展開一場殊死對決。

吳彥祖要挑戰警方，犯案前更打定電話報警。（《除暴》影片截圖）

據知吳彥祖和王千源兩位主角為了拍這部戲，事前更要進行特訓，過程亦相當刻苦。吳彥祖和王千源試過有40天不能碰任何油膩食物，一日四餐都是吃雞胸肉，練出一身扎實肌肉。二人拍戲時最常見面的地方，除了片場就是健身房，進行密集訓練應付拍攝工作。