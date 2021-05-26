新聞淘寶｜周星馳罕有幕後花絮勁調皮　《新精武門》原來超資一半

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-05-26 22:15

TVB新聞節目《新聞淘寶》今晚（26日）播出新一集中，以90年代初香港電影市道作主題，經歷完80年代的黃金期，港產片踏入90年代有下滑趨勢，票房與入座率都比以前少，但成本就不斷上漲。

當年已冒起的星爺日以繼夜開工，排戲時不禁疲倦打呵欠。（節目截圖）

節目中出現 1991年《新聞透視》採訪電影《新精武門1991》的幕後拍攝片段，當日劇組正拍攝結尾擂台大戰，男主角周星馳與元奎做對手戲，當年已冒起的星爺表情多多相當調皮，仲一邊排戲一邊打呵欠，1991年是他最多產的日子，片約一部接一部，日以繼夜地開工，難怪會露出疲態。

更多《新精武門1991》星爺幕後畫面

+ 9 + 9 + 9

而身兼監製的元奎就透露，《新精武門1991》原本預算1000萬製作費，後來因為趕住復活節檔期上映而加班拍攝，成本急升至1500萬元，一個拍攝場景就花上70萬，動用了過百臨演。元奎亦指出每部新片一般都會有1個月時間做後期製作，但《新精武門1991》因為趕上映而大減後製時間，當然會影響製作質數。

節目中出現90年代戲院懷舊裝修，這種手繪電影海報幾乎已不復見。（節目截圖）

仲有人手劃位。（節目截圖）

80年代尾的票房收入是天文數字。（節目截圖）

更多90年代初戲院面貌

+ 10 + 10 + 10

另外節目中亦出現多位電影界猛人，包括已故鄒文懷與鄧光榮，以及麥當雄與洪金寶等人。他們大談香港電影業踏入90年代後開始衰落的景況，成本上漲、難有好劇本、受東南亞市場制肘等，各方面夾擊港產片發展。其中東南亞賣埠市場一向是港產片的重要收入來源之一，尤其以動作片最受歡迎，當年可賣到70個地區，收入達千萬元以上，但亦因此片商為了謀利而濫拍動作片，扼殺了文藝片的發展。