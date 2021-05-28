「快銀」艾朗壯遜成功翻生　轉演《蜘蛛俠》奸角做男一

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-05-28 12:00

在Marvel超級英雄電影《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）中以「快銀」（Quicksilver）一角亮相的艾朗壯遜（Aaron Taylor-Johnson），在戲中為拯救「鷹眼」而中彈壯烈犧牲，僅演出一部片就緣盡MCU。

「快銀」在《復仇者聯盟2：奧創紀元》壯烈犧牲。（劇照）

不過，消息指艾朗壯遜成功在MCU翻生，擔正主演Marvel Studios與Sony影業聯手製作的蜘蛛俠電影宇宙的反派獨立電影《Kraven the Hunter》，Sony已確認消息。之前有傳過奇洛李維斯（Keanu Reeves）是第一人選，好多影迷表示未出發先興奮，但他拒絕接拍，現在讓艾朗壯遜借屍還魂，也是一個相當不錯的選擇。

之前盛傳由奇洛李維斯扮演Kraven the Hunter，網民仲改埋圖。（網上圖片）

「Kraven the Hunter」是蜘蛛俠最難對付的敵人，他原名為Sergei Kravinoff，是俄羅斯貴族後裔，熱愛狩獵，擅長武裝、格鬥，通過神秘藥水獲得過人的力量、超強的速度、敏捷度和耐力，更能延遲衰老。獵人克雷文跟另一個反派角色變色龍是同父異母的兄弟，更是邪惡六人組（Sinister Six）的創始人之一。年初曾有《蜘蛛俠3》的劇情流出，有指《蜘蛛俠3》重點在於冰島的拍攝，講到「蜘蛛俠」為了被爆身份而遠走冰島避難，有機會在此遇上Kraven the Hunter。