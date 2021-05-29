獨家睇《重慶森林》神秘禮物盒　王家衛簽名Tee加夏永康手作海報

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-05-29 17:51

澤東電影每月一度的電影神秘禮物盒，今個月有另一經典《重慶森林》。 導演王家衛對今次的禮物盒同樣高度重視，但有別於上次《花樣年華》注重禮物的年代感，今次重點是心思與手作。禮物盒除會附上當年《重慶森林》上映的宣傳珍品外，還特別重新製作幾件精品，當中包括仿菠蘿罐頭的菲林罐，攝影及設計師夏永康（Wing Shya）親手製作的特別版海報，以及有王家衛親筆簽名的《重慶森林》紀念Tee。一部《重慶森林》，一份重量心意。

今日（29/5）澤日電影官方IG上載了《重慶森林》的神秘禮物盒照片，但未能見到詳細內容。（網上截圖）

由王家衛執導，梁朝偉、金城武、林青霞、王菲主演的《重慶森林》，1994年7月14日香港上畫，翌年在第十四屆香港電影金像獎中，贏得最佳電影、最佳導演、最佳男主角（梁朝偉）及最佳剪接四個大獎。戲中一句句經典對白，成為一代人的回憶，隨後更被導演劉鎮偉套用到周星馳主演的兩齣《西遊記》內，以另一方式交流及延續。

隨後，澤東電影向《香港01》披露禮物盒的細節，當中的物品製作精美亦見心思。（澤東電影相片）

+ 3 + 3 + 3

點擊睇《重慶森林》神秘禮物盒詳情

禮物盒將於明天（30/5）早上10點，於澤東電影的online shop（www.block2distribution.com/shop）開賣，限量30套，定價$3,030，相當珍貴，大家準時登入。