濁水漂流︱柯煒林與吳鎮宇合作緊張　嘆錯失私下交流機會

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-06-01 22:30

由李駿碩自編自導；吳鎮宇、謝君豪、李麗珍、蔡思韵、朱栢康、寶珮如及柯煒林主演的《濁水漂流》今日舉行慈善首映禮，可惜吳鎮宇、謝君豪及李麗珍因事未有出席，略為失色。

在《濁水漂流》中飾演「木仔」的員柯煒林出席首映活動後，接受《香港01》訪問時，談到首次與「輝哥」吳鎮宇的合作經歷。他坦言初次接觸吳鎮宇時感到緊張，還大爆他因錯過慶功宴而失去了與吳鎮宇交流的機會，他回想時都大感可惜。

柯煒林在《濁水漂流》中飾詞失語症角色「木仔」。（梁碧玲攝）

他稱：「事前有點緊張，我們有圍讀，試造型時都見過鎮宇哥，而我們在拍攝時每個人都好投入角色，所以私底下甚少跟他有交流。因為鎮宇哥是一個專業的演員，所以我都要用專業的態度回應。原來慶功宴時，他不是以『輝哥』的角色跟我們溝通，但我沒有出席慶功宴，錯過了見到鎮宇哥的另一面。」

問到他為角色需要減20磅及剷短頭髮，他表示過程不算辛苦：「這是我必須做的事，這樣才說服到自己去演這角色。他還透露拍攝其中一派飯戲時，不停吃飯：「因為平時劇組派飯我只吃到菜。」

由2016年電影《點五步》開始至今，柯煒林都不經不覺在影壇打滾了五年。他坦言非常幸運：「在不同平台都有演出的機會，這些經驗讓我可以應對日後其他的機會，我只覺是一個幸運的演員。」

蔡思韵、朱栢康、寶珮如、柯煒林和導演李駿碩一同出席《濁水漂流》慈善首映禮。（梁碧玲攝）

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