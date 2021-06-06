【祕舞41】改編百年悲慘愛情故事　揭開墨西哥男同志禁忌醜聞

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-06-06 20:00

口裏說不，身體卻很誠實，即使現今社會對LGBT社群的看法變得更寬容，但在不少國家同性戀仍引起不少爭議。在Netflix剛剛上架的電影《祕舞41》（Dance of the Forty One）就改編了墨西哥史上最大宗男同志醜聞，將悲慘的真實故事搬到熒幕。

《祕舞41》已在Netflix上架。（Netflix）

電影背景設定在百多年前封閉的墨西哥，主要講述警方突襲墨西哥城的一棟房屋，逮捕了41名上流社會男子。警方稱發現那些男子穿上女裝跳舞，最後以「有傷風化」為由將一行人逮捕。電影主要聚焦於Ignacio de la Torre y Mier，有傳他是被捕的第42人，由於他是墨西哥時任總統的女婿而成功脫罪，而這宗醜聞亦令墨西哥媒體史上首次公開談論有關同性戀的話題。

戲中有不少大膽的男男情慾場面，主角Ignacio（Alfonso Herrera飾）迎娶了總統女兒Porfirio Diaz（Fernando Becerril飾），卻過著雙面人生，秘戀名為Evaristo Rivas的男子（Emiliano Zurita飾）後，開始參加上流同志派對。

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主角Alfonso Herrera近日接受訪問時透露，很高興能夠在拍攝過程中學到關於墨西哥LGBT的歷史：「你必須向過去學習，才能了解自己是誰，無論是對於個人或社會。如果 Ignacio的男同志身份沒有曝光，事態會變成如何？他原本可以成為墨西哥史上最重要的政治人物，可惜卻只因他是男同志而被奪走一切。」另外，在當年的封閉社會底下，男同志被捕後需要接受勞改及服刑。濕紙巾提，墨西哥仍避免使用「41 」這個數字，就連建築物樓層都會直接跳過41樓，甚至人民還會跳過41歲的生日。