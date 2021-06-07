Loki原來都係193？　個人劇集新預告公開個人資料性別成疑

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-06-07 15:00

Marvel電影世界（MCU）劇集《Loki》將於本周三（9日）在迪士尼旗下串流平台Disney+上架，片方今日（7日）公開新預告片段，其中一個畫面為多元宇宙組織「時間變異管理局」（Time Variance Authority，TVA）收藏有關Loki的絕密檔案資料，發現他原來是正宗「193」！

《Loki》最新預告曝光Loki的私人資料，原來其身高達193cm！（影片截圖）

從TVA的檔案中可得知一堆Loki的私人資料，包括全名、性別及外貌特徵等，原來Loki身高達6呎4吋，即接近193厘米，稱得上是MCU的「I93」，體重標明是「525」但未有顯示單位，可能是磅或公斤；藍眼睛、黑頭髮都是肉眼可見的。Loki的姓氏為「Laufeyson」，因為他的生母叫「Laufey」，根據取名習俗，兒子的姓氏由父母的名字加上「son」組成，所以雷神的姓氏是父親「奧丁」（Odin）加上「son」＝Odinson。

顏值相當高的Sophia Di Martino飾演女Loki。（網上圖片）

更多《Loki》預告畫面

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另一項要留意的是「性別」，檔案上標明為「Fluid」（流動），即是男是女都得，之前已確定女版Loki將會在劇集中登場，並由英國女星Sophia Di Martino飾演，預告中亦已出現男、女版同場的畫面。至於年齡與出種族都打上問號，相信留待劇集揭曉。