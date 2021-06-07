2022年賀歲片《闔家辣》開鏡　吳君如狂放笑彈兼派利是

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-06-07 18:15

由新導演鄭晉軒執導；鄭中基、吳君如、梁詠琪及呂爵安（Edan）主演的2022年賀歲片《闔家辣》，電影今日在屯門舉行開鏡儀式，吳君如提早派利是，現場氣氛如同過年一樣。

吳君如即場提早派利是。（劉智源攝）

據了解，這部電影的靈感源自導演鄭晉軒的親身經歷，而身為監製的吳君如，就透露跟對方相識的有趣經過：「當時我去會所吃火雞，全場都以外國人為主，突然有一個唐人出現，跟我說好喜歡聽《嘩嘩嘩打到嚟》」，原來這位唐人就是導演，這次偶遇最後促成了《闔家辣》的誕生。

陳可辛都有現身撐場。（劉智源攝）

吳君如透露首次收到導演的劇本時，全部都是錯字：「原來他（導演）跟Siri講打字」，最後要出動好朋友鄒凱光幫忙修改。之後談到為何找鄭中基及梁詠琪，吳君如笑言因為知道前者剛完成演唱會：「他實失業，之後找他竟然沒有回覆我。」鄭中基即時解釋是因為做完演唱會後要休息：「睡足一天後即刻覆她。」至於梁詠琪演女主角，吳君如則認為要找一個靚女兼有喜感的演員：「靚女，識演喜劇，無他的，就是梁詠琪。」

《闔家辣》改編自導演的真人真事。（劉智源攝）

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最後，吳君如還談到另一件趣事。原來鄭中基是從屋企的看更手上接過劇本：「我們不用WhatsApp，所以我立即給他看劇本，而劇本當時給了他的看更。」相信這搞笑組合讓影迷十分期待。