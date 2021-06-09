【紅燈區】肥媽改編鹹濕歌獲網民追捧　盤點港產片十八禁歌曲

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-06-09 21:19

1996年上映的《紅燈區》由鄧衍成執導；邱淑貞、陶大宇、任達華及舒淇等人主演，電影以黑幫及夜總會為主題，仲有舒淇裸露演出，都算有話題性，但最後票房只收800多萬，比由同一班底製作的《古惑仔》系列相差甚遠。 事隔25年，不知還有幾多觀眾記得這部電影，但客串演出的肥媽Maria Cordero戲中所唱的一首鹹濕歌就成功流傳至今，啜核歌詞令人郎郎上口，獲不少網民追捧。

《紅燈區》屬邱淑貞較後期演出，戲中打扮相當性感。（電影截圖）

肥媽演繹的鹹濕歌成為《紅燈區》最受歡迎的部份。（影片截圖）

《紅燈區》其中一段劇情講到陶大宇所經營的夜總會舉辦「學生妹之夜」，找來肥媽扮成校長帶領全場唱「校歌」，這首校歌改編自《古惑仔》系列的《我話事》，變成十八禁版本的《我任你話事》，雖然歌詞相當色情，但肥媽仍以一貫充滿魄力的聲音去演繹，不合怕之中卻帶出無窮趣味，翻聽幾多次仍覺得過癮，立即點擊下圖重溫經典不文歌詞！

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除了《我任你話事》，其實過去不少港產片都有出現一些爆笑不文歌曲，當中《中華賭俠》張家輝改編的粗口版《眼睛想旅行》，想重溫其他不文歌，立即點擊下圖！