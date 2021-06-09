烏甸尼遠東電影節｜《智齒》《鬼同你住》齊齊入圍競賽項目

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-06-09 19:43

第23屆意大利烏甸尼遠東電影節競賽單元（Far East Film Festival），今日宣布入圍名單，其中由葉偉信、黃柏高監製，鄭保瑞執導，林家棟、劉雅瑟主演的《智齒》，以及陳果執導，黃又南主演的《鬼同你住》，雙雙代表香港入圍。

手腳被綁的王桃（劉雅瑟 飾）瑟縮在垃圾堆中。(《智齒》劇照)

《智齒》改編自內地知名犯罪心理小說作家雷米的同名小說，不過鄭保瑞特別將背景移師至香港，而且更是他80年代從澳門搬來香港居住時的第一印象，他說：「當時我住在深水埗，後巷佈滿很多垃圾，比較骯髒及有貧民感覺，我就在那種環境長大，這個是我從澳門來香港後第一個很強烈的印象。」鄭保瑞看過《智齒》的小說後，覺得當中的場景如要變成電影畫面的話，兒時對香港很骯髒的印象，很適合出現在電影內。

《智齒》以黑白呈現於大銀幕，畫面上多場警匪追捕場面令人印象深刻。(《智齒》劇照)

《智齒》以黑白呈現於大銀幕，畫面上多場警匪追捕場面令人印象深刻，有外國影評更認為帶有杜琪峯犯罪電影的影子，對此，鄭保瑞道：「我從來都沒有刻意模仿任何人，而且杜琪峰導演的電影風格很獨特，不是人人都可以學得到，或者你想學便學得來。在拍攝時，我都不會太著意風格上的事，我覺得風格不是你自找的，而是來自電影本身，電影需要怎樣呈現我便會怎樣拍。杜生在動作方面會比較浪漫，而我希望用比較有力量的方法去處理電影中的動作場面。」

黃又南飾演地產經紀，為了豐厚佣金賣命狂sell凶宅！(《鬼同你住》劇照)

至於由陳果執導，全新黑色幽默另類驚慄片《鬼同你住》，由黃又南飾演地產經紀，為了豐厚佣金賣命狂sell凶宅！陳果繼續頑童本色，諷刺香港樓市「貴到唔係人住」！問你「無樓住驚Ｄ？定係同鬼住驚Ｄ？！」今日傳出喜訊：《鬼同你住》獲邀參加第23屆意大利遠東電影節，並入選競賽部份，將代表香港電影角逐「觀眾票選大獎」，《鬼同你住》亦將於烏甸尼舉行世界首映。

《鬼同你住》是一部暗黑恐怖喜劇。(《鬼同你住》劇照)

陳果對於再度出戰烏甸尼，他表示：「烏甸尼的遠東電影節在歐洲來講，非常特別，因為它們是更注重電影的娛樂性、甚至最好可以闔家歡的電影節！所以我知道再次憑新片入選，好開心。我之前幾部片都是好玩的，我希望繼續拍更多更好玩、開心的電影。」而遠東電影節官方發表的宣傳稿中，視陳果導演為「老朋友」，並加以讚揚《鬼同你住》：「聚焦關注居住環境狹小而極昂貴的香港人，呈現他們的焦慮不安和歇斯底里，是一場令人毛骨悚然的視覺盛宴，極具諷刺意味的超現實炸彈，瘋狂古怪又有話題性，典型的陳果風格，肯定會在這位最叛逆的香港導演的一系列作品中，留下深刻印記。」《鬼同你住》將於意大利烏甸尼作全球首映，8月在港公映。