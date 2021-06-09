上海電影節︱周冬雨任金爵獎評委飽受質疑　網友：嚴重拉低含金量

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-06-09 23:00

90後內地演員周冬雨憑藉電影《七月與安生》以及《少年的你》先後獲得金馬、金像、金雞獎最佳女主角，成為同輩演員中的佼佼者，風頭一時無兩。今日（9日），第24屆上海電影節調整金爵獎（SIFF Golden Goblet Awards）主競賽單元評委會名單，宣布周冬雨擔任該單元評委。

周冬雨的履歷又天上濃墨重彩的一筆。（微博@周冬雨工作室）

據悉，原定評委女演員宋佳因工作安排退出，因而換上周冬雨頂替。雖然貴為三金影后，但由於兩套獲獎作品屬於同一類型，且周冬雨在劇集方面的演技遭到嚴重詬病，因此很多網友都認為她發揮不穩定，只是對於某一類角色比較駕輕就熟，認為其戲路窄，又被定型，表演頗有局限，所以擔任評委一職也備受質疑，紛紛留言道：「我尋思我國還沒缺好演員缺到這種地步吧」、「同期沒對手所以很大程度把她拉高了，其實演技真沒這麼好」、「嚴重拉低獎的含金量」等。

原定評委宋佳。（微博@宋佳工作室）

「金爵獎」國際影片評選是上海國際電影節的主要競賽環節，創辦於1993年，是中國唯一的國際A類電影節上海國際電影節的最高獎項，分為故事片、紀錄片、動畫片、國際短片4個競賽單元，接受來自世界各地的報名，每屆固定頒發12個獎項，並設有電影終身成就獎、華語電影終身成就獎等榮譽獎項。由來自全球不同國家和地區的電影專家組成多個評選委員會，今次的評委主席是中國導演、監製、編劇兼製片人黃建新，成員包括新加坡導演陳哲藝、中國演員鄧超、意大利製片人Marco Müller、比利時攝影師Matthias Delvaux、法國製片人Natacha Devillers以及中國演員周冬雨。

「金爵獎」評委名單。（網路圖片）