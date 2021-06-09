《濁水漂流》Ben Sir歎麥曦茵竟要做剪接　網民圍攻︰曝露見識少

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-06-09 20:17

電影《濁水漂流》正在上畫，一直獲業界支持，口碑不俗，其中學者Ben Sir（歐陽偉豪）都有入場欣賞，事後他在社交平台貼文，其中他發現《花椒之味》導演麥曦茵竟擔任該片剪接，更稱這是「電影背後嘅幕後似乎有另一幕濁水漂流？」似有看輕剪接一職，言論更惹來網民熱議。

《濁水漂流》由吳鎮宇及李麗珍主演，導演稱除了票房考量之外，也絕對是充滿「震撼觀眾」的企圖。（電影劇照）

Ben Sir用上「竟然」，令網民大為驚訝。(網項截圖)

Ben Sir貼文內容︰

//今朝睇咗 "濁水漂流" , 我主要係睇明星，吸收下吳鎮宇同謝君豪嘅演技，因為我而家拍緊劇要學揣摩角色。

完場睇字幕，一掃，掃到剪接欄下有個出名嘅年輕導演名字，導演要做剪接，剪接要請導演。

check 完維基，得知呢位導演剪接師 大有名氣，攞過導演、編劇獎，亦導過大片，而家竟然做剪接，為生活、為朋友，定為港產片？

電影背後嘅幕後似乎有另一幕濁水漂流？//

Ben Sir似乎對於電影行的分工有少許誤解。(資料圖片)

Ben Sir的言論，似在表示麥曦茵已是金像候選電影《花椒之味》的導演，哪需要去當一套新導演作品的剪接師？更暗指可能是拍戲資金有限，要搭膊頭幫手，並寫下︰「而家竟然做剪接，為生活、為朋友，定為港產片？」

對於這說法，網民不太認同︰「你點解咁睇唔開，曝露自己見識少？」、「律政人員都可以做資深大律師喔～」、「第一次覺得Ben sir唔屬於影視圈，竟然講呢啲」事實上，近年香港專業美術指導張叔平，亦一直幫不少新晉導演的作品擔任剪接一職，當中包括《踏血尋梅》、《叔‧叔》、《金都》等，其說法的確是對業界有少許誤解。不過Ben Sir後來都在留言︰「需要開個節目：調教你Ben sir」自嘲一番。

麥曦茵擔任《濁水漂流》剪接。(麥曦茵IG圖片)

麥曦茵近作《花椒之味》獲第39屆香港電影金像獎11項提名，當中包括最佳電影及編劇，最後獲得最佳美術指導一獎。