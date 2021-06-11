【美少女戰士Eternal】角色身高大揭秘　禮服幪面俠竟然係矮仔？

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-06-11 09:00

日本人氣動畫《美少女戰士》的最新劇場版電影《美少女戰士Eternal》日前在Netflix上架，成功登上香港十大最高點擊排行榜。這部集體回憶當年風摩萬千女生，粉絲對於每個人物的外貌特徵、性格及技能都瞭如指掌，不過大家又是否清楚角色的身高呢？翻整資料，原來禮服幪面俠竟然仲矮過某位美少女戰士？

《美少女戰士Eternal》登錄Netflix掀起「美少女」熱潮。（劇照）

《美少女戰士Eternal》在Netflix上架後，引起網民熱烈討論，不少人都話十分緬懷年幼時追看卡通片的日子，談起每個角色的外貌、服裝及招式都有滿滿的懷舊感覺。《美少女戰士》成功的其中一個重要原因，必定是角色的鮮明形象，水手服、髮型以及不合乎常理的完美身材，都叫女生們趨之若鶩。

網民指禮服幪面俠沒有比月野兔高很多，應該矮過冥王雪奈及天王遙。（漫畫圖片）

但大家又是否清楚每個角色的身高呢？網上流傳十位美少女戰士的身高圖，女主角月野兔竟然只有150cm，而最高的是冥王雪奈，身高達185cm，另外擁有男性化外表的天王遙亦高1.8米。有網民笑言月野兔身材嬌小，跟她一對禮服幪面俠理應亦不高，估計身高最多只有175cm，比冥王雪奈與天王遙仲要矮一些。

更多《美少女戰士Eternal》精彩畫面：

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不過這些身高資料似乎未經官方認證，大家睇完當參考笑笑便算，想知其他角色的身高，立即點擊下圖！