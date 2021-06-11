《天下無雙》王家衛急找陳勳奇改音樂　「有些電影不能隨性」

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-06-11 19:01

由劉鎮偉導演，王家衛監製，梁朝偉、王菲、趙薇和張震主演的2002年賀歲片《天下無雙》，當年除了卡士，還以黃梅調電影為賣點，梁朝偉與王菲更會重唱一節名曲《醉一場》。不過當日負責原創電影音樂的陳勳奇（Frankie），日前就在抖音出片重提這件往事，更指出當時接到這工作時，覺得是一個不可能的任務。

《天下無雙》由梁朝偉王菲主演，亦難得是一部悲情喜劇。（《天下無雙》劇照）

陳勳奇既是電影導演，也是著名的電影配樂大師，曾跟王家衛合作《東邪西毒》、 《重慶森林》及《墮落天使》三部作品。二人久未合作，直至有日，王家衛正監製《天下無雙》，但致電陳勳奇要求幫手，當時陳勳奇反問︰「你套戲好似拍完，不是趕春節檔上？」但王家衛一句︰「你來吧，來了再說。」於是兩位拍檔再次聚首。

陳勳奇在抖音重提接《天下無雙》創作音樂的難度。(影片截圖)

去到現場，陳勳奇才知道王家衛原來想將《天下無雙》，變成一部黃梅調電影。看似簡單，但Frankie說聽到這消息整個人差點暈倒。「因為我師父（黃福齡）是創作黃梅調電影，過程必需要先看過劇本，跟導演溝通好，所有歌曲要錄好才開拍，現在電影快拍完才叫我將它變成黃梅調電影，我不是神仙。」

陳勳奇講到黃梅調電影，除了歌曲，還有走路、手法、身法、都好講究，他舉個例子，戲中一位丫環在走路，一般電影走路情節是好平淡的，但黃梅調電影就是要走路都配合音樂，可以表達出丫環佻皮的氣氛出來，所以事前一定要傾好想表達的氣氛和音樂。

這個班底，可一不可再。（《天下無雙》劇照）

「更離譜是過兩天，梁朝偉與王菲便要拍一場戲又唱又跳，我問要唱甚麼歌？他說是我師父以前的作品（醉一場），我說︰OK，你先唱，其他歌你趕快寫好吧！」雖然最終都做到王家衛想要的效果，更憑該片候選金像獎最佳原創音樂，但Frankie就有所體會︰「導演那種即興創作是對的，那種火花撞出來是對的，但是對黃梅調電影來說就不能隨性。」似乎對這次創作有所保留。