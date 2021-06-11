上海電影節開幕星光熠熠　周冬雨露腰造型最搶鏡

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-06-11 21:25

《第24屆上海電影節》今晚（11日）舉行開幕禮，紅地氈上星光熠熠，一眾女星盛裝現身，當中以周冬雨最搶鏡，她身穿一襲綠色高衩長裙，露出小蠻腰及美腿，加上肩膀上的巨型花花配飾，性感又浮誇令她成為全場焦點。周冬雨跟恩師張藝謀繼《山楂樹之戀》後，相隔10年後再度合作拍攝電影《堅如磐石》，劇組一同於開幕禮上亮相，另外周冬雨亦擔任本屆電影節「金爵獎」的主競賽單元評委。

周冬雨的露腰造型相當搶鏡。（視覺中國）

另外由甄子丹與謝霆鋒主演的陳木勝遺作《怒火》亦於電影節登場，二人分別穿上紅色及黑色西裝現身，有型有款。談到跟陳木勝合作，甄子丹表示：「由與陳導演合作拍攝劇集《精武門》，以至他看過電影《追龍》後，導演說非常喜歡我的演出，大家便開始談合作，一開始是在墨西哥拍攝的一個項目，但由於種種原因下變成現在的《怒火》，希望觀眾欣賞《怒火》時，也留意香港的警匪片，仍然是香港電影的皇牌！」

謝霆鋒現身宣傳《怒火》。（視覺中國）

對於導演霆鋒就表示：「我一直希望找到一齣讓自己好有衝勁接拍的香港動作電影，當收到陳木勝導演的電話，我就知道這個時候來了！已經許多年沒有像《怒火》這種帶有濃厚香港味道的動作電影出現，加上我與Benny導演多年來所建立的信任，每一次他找我，一定是有大膽的角色讓我嘗試，所以今次確實機會難得，意義重大！」今次現身電影節宣傳《怒火》，可會勾起與Benny導演的點滴回憶？霆鋒回應：「要說與Benny導演的經歷，一時間實在說不完，只能說，他是一位真正的紳士導演，在電影圈彌足珍貴！」