伊波拉病毒25周年｜「恰X我」不止是粗口　邱禮濤：是電影的主題

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-06-15 08:00

1996年上映的《伊波拉病毒》，被影迷奉為港產Cult片中的表表者，瘋狂劇情配合黃秋生歇斯底里的演出，從血腥、暴力與色情中找到不一樣的趣味，睇過都會記得「係伊波拉，唔係狄波拉」。

相隔四分一個世紀，觀眾沒有遺忘《伊波拉病毒》，黃秋生飾演的「阿雞」粗口爛舌，一句「恰X我」成為網絡流行的潮語，《香港01》跟導演邱禮濤重談當年拍攝這部片的軼事，他透露「恰X我」除了是講粗口發洩，更別具意義。

黃秋生如此歇斯底里的演出難再見。（電影截圖）

因為新冠肺炎出現，令網民又再翻抄疫症電影，《伊波拉病毒》當然是選擇之一，戲中黃秋生高呼：「係個天製造出嚟對付你班X家剷」，食到應一應，25年前的對白變成預言，令這部戲神上加神。邱禮濤透露，當年開拍《伊波拉病毒》，是因為《八仙飯店之人肉叉燒包》的成功：「製片覺得我跟黃秋生拍一部恐怖、核突、暴力電影，應該會有市場，是這樣開始的，並非由我去賣故仔，有人想複製之前的成功」。

「恰X我」原來是貫穿全片的中心思想。（電影截圖）

戲中黃秋生有句粗口口頭禪「恰X我」，每次講都鏗鏘有力，除了是發洩忿怒，邱禮濤形容是貫穿全片的中心思想：「我將它當作是這部電影的主題，我不肯定劇本有沒有（這一句），但好早已經有『恰X我』這個概念，因為在度劇本時，這個人物（阿雞）會作出如此大反撲，是因為他覺得每個人都在欺負他」。

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係伊波拉，唔係狄波拉，當年《伊波拉病毒》面世時話題性十足，至今又被奉為神作，邱禮濤說自知這部片有不足，但仍然是他喜歡的作品：「相隔廿幾年，這兩部戲仍然有它的生命力，對我來說是一件好事，但亦都有少少算始料不及，尤其是當時沒想過，自己所拍一部戲的生命可以維持這麼久，假若沒人焚書坑儒的話，一部戲留長世上的時間，定必比導演、演員及編劇長命」。

邱禮濤說觀眾對《伊波拉病毒》的反應讓他有點始料不及，但多年來受到追捧，都算是值得高慶的事。（資料圖片）

此外，收錄在外國版本DVD的訪問中，邱禮濤亦提到《伊波拉病毒》的故事基本結構是由王晶想出來的，最後亦要靠王晶才成功發行這部電影。雖然電影已被淫審處評為三級片，但仍有兩分半的內容未能過檢而被刪走，當中包括黃秋生被成奎安老婆直接小便淋面、黃秋生殘殺成奎安、黃秋生剪去成奎安老婆的舌頭、黃秋生姦殺黑人女子、黃秋生虐殺羅莽夫婦，以及解剖屍體等畫面。