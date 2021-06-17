徐若瑄曬小學畢業照　超高顏值驚艷網民：由細靚到大

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-06-17 19:31

台灣女星徐若瑄早於4歲時便於電影《難忘的一天》擔當臨時演員，到19歲時正式出道拍戲，入行多年憑著出眾外型而被封為女神，到現在46歲美貌與身材從未走樣。

45歲徐若瑄仍然少女味十足。（Facebook圖片）

今日（17日），徐若瑄在社交網站上載小學畢業照片，雖然是一臉青澀，但已看得出其天生美人胚子，五官跟現在比較幾乎完全沒變化，證明她從未在臉上動刀，由細靚到大，驚艷了不少網民。

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徐若瑄留言憶述小學時期的生活，透露小學三年級就要自己煮飯及洗衫，原名徐淑娟，被同學取其名字的諧音，取花名叫「洗手間」，相當搞笑。

徐若瑄貼文全文如下：