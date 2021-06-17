徐若瑄曬小學畢業照　超高顏值驚艷網民：由細靚到大

撰文：陳穎思
最後更新日期：
台灣女星徐若瑄早於4歲時便於電影《難忘的一天》擔當臨時演員，到19歲時正式出道拍戲，入行多年憑著出眾外型而被封為女神，到現在46歲美貌與身材從未走樣。
45歲徐若瑄仍然少女味十足。（Facebook圖片）
今日（17日），徐若瑄在社交網站上載小學畢業照片，雖然是一臉青澀，但已看得出其天生美人胚子，五官跟現在比較幾乎完全沒變化，證明她從未在臉上動刀，由細靚到大，驚艷了不少網民。
點擊下圖睇徐若瑄小學畢業照及其他靚相
+20
+20
+20
徐若瑄留言憶述小學時期的生活，透露小學三年級就要自己煮飯及洗衫，原名徐淑娟，被同學取其名字的諧音，取花名叫「洗手間」，相當搞笑。
徐若瑄貼文全文如下：
最近畢業季，翻了小學六年級台中健行國小的畢業紀念照的照片出來，Errrrr……這種髮型，當時怎麼還會有人暗戀我？一定是看到我美麗的內在了🤣 爸媽在我小學三年級離婚後，我和弟弟繼續在台中跟爸爸住、大姊和媽媽住台北，直到我小學畢業！ 海派的徐老爹，哪有空理我們女生的頭髮這種小事呢？算了，有故事的人也充滿著魅力呢🤣 好多回憶湧上來，小學三年級就要煮飯菜給自己和弟弟吃、洗自己和弟弟的學校制服，常常脫水後忘了拿出來就睡著了，和弟弟兩個人隔天一早穿著皺巴巴的衣服去上學是日常（因為當時還不知道什麼叫燙衣服）哈哈哈！ 祝大家畢業平安快樂💜 喔對了，因為這個名字，我小時候的綽號叫；洗手間（徐淑娟）洗手間是幹嘛拍照要抿嘴唇啊！是在害羞什麼啦！？ 腦中也突然浮現畢業紀念冊最長出現的一些字句： #勿忘我 #一帆風順 #心心相印 哈哈哈哈！還有什麼？大家來接龍一下