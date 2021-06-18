射鵰英雄傳之降龍十八掌｜女主獲封最好身材黃蓉　成網民熱搜對象

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-06-18 20:15

內地網絡電影《射鵰英雄傳之降龍十八掌》日前上架，劇情與卡士都受到網民關注，今次有杜德偉、關禮傑、駱應鈞、林子聰及朱鑑然等港星參演，杜德偉的「西毒歐陽峰」造型被指學足《魔盜王》尊尼特普（Johnny Depp）的Jack Sparrow造型。

杜德偉的「西毒歐陽峰」造型似足Jack Sparrow。（電影截圖）

關禮傑演黃藥師有型有款。（電影截圖）

劇情方面，刪走了楊康及穆念慈等關鍵人物，個半鐘片長濃縮成郭靖極速習得降龍十八掌與九陰真經等上乘武功，力壓東邪黃藥師、西毒歐陽峰及北丐洪七公成為天下第一高手，兼且交待埋跟黃蓉相識相愛，擊退情敵歐陽克抱得美人歸。

更多電影精彩場面

+ 16 + 16 + 16

身材出眾的林妍柔獲網民封為「最好身材黃蓉」，更勝性感女神朱茵。（IG圖片）

而近日網民又對這部片展開熱烈討論，有人發現飾演黃蓉的演員來自台灣、前《黑澀會》成員「蒂蒂」林妍柔。她在2015年前往內地發展，拍下不少作品，近日因為《射雕英雄傳之降龍十八掌》上架而受到關注，不過並非因為她演技有多出色，而是有網民發現其身材相當出眾，更封她為「最好身材黃蓉」，更勝90年代演過同一角色的朱茵。

更多林妍柔靚相