穿Prada的惡魔｜上映15周年演員線上重聚　安妮自爆執九攤演出

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-06-19 10:00

2006年上映的《穿Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada）有口皆碑，以4100萬美元換來逾3億美元票房，靚人、靚衫、靚景，加上安妮夏菲維（Anne Hathaway）與梅麗史翠普（Meryl Streep）的精彩演出，造就這部作品的成功。

《穿Prada的惡魔》上映15周年，一眾演員齊齊參與網上直播，大爆當年拍攝的秘聞。（影片截圖）

電影踏入上映15周年，一眾演員齊齊參與網上直播，大爆當年拍攝的秘聞，身為女主角的安妮夏菲維，自爆當年原來是「執九攤」才獲得角色，她更擅闖片方高層的辦公室毛遂自薦，最終成功爭取。

《穿Prada的惡魔》讓安妮夏菲維人氣急升。（劇照）

導演David Frankel就透露，當初曾考慮起用麗素麥雅當絲（Rachel McAdams）、施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）、妮妲莉寶雯（Natalie Portman）及姬赫遜（Kate Hudson）等人，而麗素麥雅當絲更三度拒絕出演。而安妮夏菲維成功中選，要多謝拍檔梅麗史翠普，原來梅姨相當欣賞她在《斷背山》（Brokeback Mountain）的演出，親自致電片方老闆推薦安妮。