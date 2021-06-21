《源生罪》86歲曾江演厭世癌症病人　尋死跌倒堅持全程親身上陣

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-06-21 13:42

電影《原生罪》由 任達華、吳卓羲、張建聲主演，吳家麗、曾江、鮑起靜特別演出，是一套集懸疑丶犯罪與親情元素的電影。日前《香港01》參與電影一場獨家探班，講到飾演患末期癌症的曾江厭世，選擇自尋短見，被太太鮑起靜發現及時救回，二人相擁而泣，場面極其凄美感人。

曾江年屆86，依然中氣十足，思維清晰，準確講出對鏡頭的要求。（葉志明 攝）

探班當日，其中一幕是主要場口，演員有曾江、鮑起靜及新人陳紫萱，劇情講到戲中飾演末期癌症病人的曾江，見到太太（鮑起靜 飾）堅持每日都去醫院探望他，年紀大相當頻撲，而他自知命不久已，加上身體痛楚再難承受，於是泛起自殺念頭，但求一個解脫。

曾江叔對鏡頭的敏感度，令全場人不得不佩服。（葉志明 攝）

跌落床都要試一次

現場所見，曾江叔極為專業，他認為這場戲是情緒爆發戲，能夠一Take過是最好，所以事前做足準備，每一幕都預演一次，更記住每個表情走位，期間不停問攝影師︰「見唔見到樣？見唔見到樣？有冇？有冇？」確保演起來不會因為見不到樣已要NG。更敬業是他年屆86歲高齡，還親自演出跌落床的場面。現場所有人都非常緊張，擔心會有意外，並建議這幕到正式時才演，但曾江就是有份堅持和執著，試鏡都做到足，童叟無欺，還笑言做演員就是這樣，令在場人士無不敬佩。

+ 2 + 2 + 2

監製黃永峯（Charlie）表示，這情節是根據很多末期病患者感受所寫︰「他們見到家人太辛苦，都會泛起這個念頭，以為會減輕家人痛苦，事實上係咪呢？呢部戲就同大家探討。」有幸找到兩位重量級前輩演出，監製Charlie都非常緊張。「要多謝執行監製黃國輝輝哥，他跟曾江叔相熟，加上曾江叔看過劇本都幾鍾意，而且跟鮑姐認識多年，早有默契，見由她飾演自己太太便一口答應。」

曾江的認真態度影響全場人，幕前幕後都打醒十二分精神，Charlie坦言的確感到壓力，但這是正面又善意的壓力。「我們的導演岑嘉彥是新人，同場的女演員陳紫萱都是新人，是會有壓力，但正因為這樣，大家都好努力好畀心機完成這場戲，事後曾江叔更精益求精，要求多來一Take。」

新人陳紫萱初登大銀幕便跟兩位前輩有對手戲，非常興奮。（葉志明 攝）

新人陳紫萱︰我興奮到差點喊出來

能夠跟兩位前輩做對手戲，新人陳紫萱前一晚興奮到差點喊出來。「我好鍾意曾江的堅叔（《英雄本色》）演出，知道有得同場真係興奮到差點喊出來，事前特別為角色背景做足功課，好多謝兩位的演出令我有所提升，希望剛才的緊張冇令兩位擔心，特別要多謝鮑姐，她非常親切，向她請教什麼都會答。」至於曾江叔對於這位新人也有讚賞︰「佢好有禮貌，好聰明。」相信呢兩句讚美，已夠紫萱開心幾日。