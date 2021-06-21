【飯戲攻心】黃子華戲中再爆金句　靠老闆贖返層樓？

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-06-21 18:35

由陳詠燊執導；黃子華、鄧麗欣、張繼聰、林明禎、王莞之及陳湛文主演的來年賀歲片《飯戲攻心》，今日（21日）舉行記者會大玩「撈起」造勢，仲公開首條預告片。

黃子華、鄧麗欣、張繼聰、林明禎、王莞之及陳湛文，聯同導演陳詠燊一同「撈起」為電影做勢。（梁碧玲攝）

戲中黃子華、張繼聰及陳湛文飾演三兄弟，而鄧麗欣、林明禎及王莞之就分別飾演三人的女朋友，子華會同張繼聰爭奪鄧麗欣。從預告所見，子華又大講金句，在現場又爆岀另一句「相信就係命運，唔信就係緣份，他表示：「會信但又唔明，似我，表面上好強大，但唔知work唔work。」

黃子華與張繼聰爭奪鄧麗欣。（梁碧玲攝）

過往拍賀歲片都會自編、自導、自演的子華，今次只擔任男主角，他大讚導演的劇本好岀色：「未睇過一個咁勁嘅劇本，難度係極高，好似登上喜馬拉雅山咁，我覺得佢登到，唔可以唔接，我而家其實好懶，可以唔做就唔做，但呢個劇本真係好。」

子華曾透露因開拍去年賀歲片《乜代宗師》而要賣樓籌募經費，被問到今次能否贖返層樓，他笑言：「希望老闆可以買起層樓。」

張繼聰形容《飯戲攻心》是結合喜劇與劇情片，並不胡鬧。（梁碧玲攝）

今次子華同Stephy演一對，他對拍檔讚口不絕：「冇人夠佢咁冇香港女神feel，靚女圈入面有好多，Stephy俾到我香港女神，一種好濃嘅香港味道，好親切嘅感覺，好鄰家女神。」

曾演岀三級片《三夫》的陳湛文，笑言今次全程有衫著。（梁碧玲攝）