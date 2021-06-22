開班｜林家棟自爆片場挑戰美指 「要記住演員係好壞嘅人嚟」

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-06-22 22:00

由香港電影美術學會主辦的《開班！電影美術及服裝造型十三課》，將於8月中授課，當中更有金像獎班底星級導師，包括有林家棟、林嘉欣、文念中、陳七以及張蚊等人。

一眾金像獎候選人及得獎者，將會開班授徒。（陳順禎 攝）

林家棟在接受《香港01》訪問時表示，自己分別會從演員及監製身份，講解跟美術的關係。「特別大家覺得監製只講錢，其實不是這樣，而是大家要如何將一幅素描填滿色彩，讓觀眾感受得到劇本要講的事。」

林家棟表示讀完這個課程後，出路一定會變闊。（陳順禎 攝）

當問及家棟有否挑戰過美指時，他爽快直言：「緊係有啦！你要記住演員係好壞嘅人嚟㗎！」他續指創作好天馬行空，道具的擺位會刺激到演員，就好似跳華爾茲一樣，我咁跳時佢又問咁跳好冇，當中的火花是買唔到，係神來之筆，亦不會令到美指不舒服。他又分享到早前拍戲，一位服裝同事給他人戴上一串佛珠，便反問：「個角色信教㗎？會問係咪有事就會喃嘸阿陀佛？都要知道咁樣安排係咪有原因，因為佢係我做戲嘅道具，係咪得閒又要摸下呢？祈求保佑都要㗎，呢個就係有趣嘅地方。」

林家棟覺得圈中每個崗位都有足夠的人，但最重要是需要新血，自言自己睇戲都會過時，都需要新人、新視角、新色彩來豐富畫面。（陳順禎 攝）

較早前家棟因拍戲而受傷，令到額頭留下男人的戰績，他笑言：「呢個都係美術的一門，嗰日拍打鬥戲，唔小心跣親跌低磨薑，諗返起自己個時，呆一呆好瞬間唔夠一秒，心諗我要繼續，未嗌cut，出嚟嘅畫面就係咁喇，當然不鼓勵要流血，但要流的話真係美術都幫你唔到。而且好多時前輩、同業都一樣，受傷但未嗌cut都會繼續做，反而可能呢下就係最真實呈現俾觀眾睇呢個人個狀態。唔鼓勵，但又好似幾型咁，哈哈！」

林家棟笑言自己唔識年輕一輩的潮語點解。（陳順禎 攝）