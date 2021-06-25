《全裸監督2》22歲恆松祐里破格性感露點　童星出道清純路線起家

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-06-25 22:00

Netflix劇集《全裸監督》兩年前首播，掀起話題，將日本AV行業的神秘面紗逐集揭露。日前第二季正式推出，今季最大話題是公布有女星恒松祐里演出，向來走清純路線的她，7歲以童星入行，今次作性感演出之餘仲會露點，當中的反差令坊間極度期待。

恆松祐里最常演出的是學生角色。（劇照）

在《全裸監督》，跟山田孝之有肉搏演出。(《全裸監督》影片截圖)

東京都出世的恒松祐里，媽媽一直讓她去參與試鏡，事源她覺得女兒性格內向，好想借拍攝工作令她變得大膽。所以在2005年，７歲的她便獲得試鏡機會超過240次，最後就成功參與演出電視劇《琉璃之島》。入行後，恒松祐里亦一直走清純路線，在不少劇集及電影扮演學生角色，就連在個人IG也甚少出現水着性感相，最多是與自己愛貓的合照。

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雖然順利入行，亦不乏演出機會，但發展機會平平。所以當Netflix宣布恆松祐里會擔正，由山田孝之主演的《全裸監督2》女主角，更會有全裸演出時，令人非常震驚。其角色是乃木真梨子，這是真實人物，亦是劇中主角村西透的太太，她原是化妝品小姐，20歲投入AV界，演出作品皆是村西透執導，出道約2年便引退嫁給導演，育有一子，現年50歲。

但原來恆松祐里早有蛻變的決心，在公布接拍《全裸監督2》後，亦公布會推出首本個人寫真集《月刊 恒松祐里 優》，有趣是拍攝地點也花心思設定，其中一個是福江島，這是她15歲那年，拍攝電影《再會吧！青春小鳥》的地方，她說在這度過了1個多月時間，更將它視為第二故鄉，可見她非常長情。