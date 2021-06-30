蘇富比宣布與王家衛破天荒合作　10月香港舉行現代藝術拍賣會

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-06-30 10:45

世界著名的拍賣行蘇富比（Sotheby’s），在倫敦時間6月29日，舉行年度的現當代藝術晚。而在所有拍賣完成後，大會隆重其事，宣布今年10月在香港舉行的現代藝術拍賣會，將破天荒邀請到殿堂級導演王家衛，聯手呈獻一項大型拍賣活動，完場前更率先放映預告短片，導演王家衛亦在片中驚喜現身。

蘇富比首次跟導演王家衛合作，將於今年10月舉行。（官方圖片）

拍賣行蘇富比，每年分別於紐約（11月及5月）、倫敦（10月及6月）及香港（4月及10月）舉行當代藝術拍賣會，昨日便是倫敦拍賣會的最後一日。大會在完場前，特別宣布今年10月，在香港舉行的當代藝術拍賣會，會有香港導演王家衛參與其中，雖然當中的合作形式，拍賣物品的細節都有待公布，但大會高度重視是次合作，並率先放映活動的預告片。

點擊睇預告片

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全長50秒的預告片，一來先響起富神秘感，電影《2046》的配樂，隨後是一幕幕王家衛作品的畫面，包括《花樣年華》周慕雲與蘇麗珍的士上的背影、充滿曖昧的牽手、2046列車的軌跡、周慕雲寫作時的煙圈及筆觸、《東邪西毒》的大漠、吳哥窟那個載滿秘密的樹窿，統統都染上一片艷紅。而壓軸登場的就有王家衛本人，畫面寫上主題「WONG KAR WAI SOTHEBY’S」，最後再以《2046》的字體呈現「OCTOBER 2021」作結，全片滿有神秘感，令人十分期待到底今次會是怎樣的合作。