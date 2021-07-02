【大叔的愛】黃德斌拍電影都有HeHe　暗戀黃秋生型男造型好搶鏡

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-07-02 08:00

黃德斌近期因ViuTV劇集《大叔的愛》爆紅，他所飾演的地產公司分行經理「KK」，經常毫無保留地向Mirror成員呂爵安（Edan）飾演的下屬表白，一句「田田，我愛伙」成為俘虜了大批觀眾，大讚他突破入行多年的硬漢形象，將充滿少女心的大叔角色演得入木三分。

呢一幕表白戲令黃德斌一夜爆紅。（《大叔的愛》截圖）

其實黃德斌早於28年前已挑戰過「HeHe」角色，他在1993年上映的電影《黃飛鴻對黃飛鴻》中，飾演跟班「狄波拉」，一直都在暗戀黃秋生飾演的反派「謝賢錦」，雖然沒有太曖昧的行為，但黃德斌對黃秋生一直有份「HeHe味」，直到結尾兩人被打到半死時，黃德斌終於向黃秋生深情表白：「我永遠都咁愛你」。

黃德斌在《黃飛鴻對黃飛鴻》中暗戀黃秋生，滲出陣陣「Hehe」味。（電影截圖）

雖然黃德斌的戲份不多，但都算由頭演到尾，每次跟住黃秋生出場都相當搶鏡，當年才30歲的他穿起各款西裝有型有款，令人眼前一亮，數一數造型仲多變過黃秋生。《黃飛鴻對黃飛鴻》是《黃飛鴻笑傳》的續作，兩部片都由李力持執導，後者票房近2000萬，前者都有1200萬，除了譚詠麟、曾志偉、吳孟達及毛舜筠等舊班底外，《黃飛鴻對黃飛鴻》加入了鄭裕玲，大玩無厘頭笑料。

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