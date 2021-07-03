【蜘蛛俠】湯賀蘭Zendaya疑戲假情真　被拍到車中激吻相視而笑

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-07-03 12:34

第三代的蜘蛛俠由湯賀蘭（Tom Holland）演出，這位出現在漫威世界的角色相信大家不陌生。在《復仇者聯盟》系列以外，近年亦出現獨立電影，同樣叫好叫座。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

25歲英國男星湯賀蘭（Tom Holland）憑飾演蜘蛛俠紅遍全球，近日被影到與劇中拍檔Zendaya於車內激吻，疑戲假情真﹗

湯賀蘭（Tom Holland）近日被影到與劇中拍檔Zendaya於車內激吻，疑戲假情真﹗（IG：@tomholland2013）

2017年《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming）合作後已傳過二人拍拖，當時Zendaya轉發新聞笑稱「最喜歡他是說我們一起去度假，我已經很多年沒度假，你呢？」湯賀蘭亦笑問「巡迴宣傳算嗎？」以玩笑回應緋聞。

湯賀蘭（Tom Holland）與Zendaya呢一吻喺現實生活中再現﹗（IG：@tomholland2013）

但近日有媒體在洛杉磯拍攝到湯賀蘭與Zendaya出遊，湯賀蘭駕駛近百萬跑車，Zendaya坐在副駕駛座，紅燈前突然轉頭相視而笑更接吻，其後更與Zendaya媽媽見面三人行，關係融洽。其實《蜘蛛俠》系列電影已多次造就戀情，前２代蜘蛛俠Tobey Maguire與Andrew Garfield，都分別與戲中女友Kirsten Dunst及愛瑪史東曾經擦出愛火花。

點擊睇湯賀蘭（Tom Holland）與Zendaya互動及Zendaya靚相：