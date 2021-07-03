媽媽的神奇小子｜吳君如約見蘇樺偉媽咪　「佢份人爽直到咩都講」

撰文： 吳子生 最後更新日期： 2021-07-03 19:45

改編自殘奧運動員，蘇樺偉真人真事的熱血電影《媽媽的神奇小子》，今日（3/7）於昂坪市集舉行線上慈善跑暨電影宣傳啟動禮。香港殘疾運動員蘇樺偉和媽媽連同電影一眾幕前幕後都有出席，包括吳君如、梁仲恆（成年版蘇樺偉）、張繼聰、馮皓揚、胡子彤、林家熙、麥沛東、吳肇軒及多名跑手，一齊為慈善跑手揭開序幕。

電影《媽媽的神奇小子》眾演員今日於昂坪市集舉行線上慈善跑暨電影宣傳啟動禮。（吳子生攝）

吳君如受訪表示：「其實電影開拍前，我上網搵蘇媽同樺偉嘅資料，但蘇媽嘅資料唔多，因為我要演蘇媽呢個角色，想了解佢嘅心路歷程多啲，於是我就同導演講，我要約佢出嚟。到蘇媽出嚟同我見面時，蘇媽好爽快咁話：『有咩唔怕問』，就係咁我好快知道佢為人爽直，之後蘇媽就一五一十就講晒佢嘅嘢畀我聽，連好私隱嘅嘢都會講。我完全感受到佢湊大樺偉嘅辛酸狀況。」

吳君如大讚梁仲恆演技超班。（吳子生 攝）

而飾演成年版蘇樺偉舞台劇演員梁仲恆表示，接到這個故事之後不斷做功課，除了重溫偉仔的訪問，又會約埋偉仔一齊打機，透過相處去了解對方更多。「而喺佢生日嘅時候，我都有送咗隻足球遊戲畀佢。我覺得演繹上，最大挑戰係要學偉仔講嘢，因為佢講嘢時，身邊人要好用心聽先會聽得到，但拍電影唔可以咁處理，要顧及放映時間，觀眾又唔可以聽唔明，所以呢方面我落咗好多苦功。」