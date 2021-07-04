《魔盜王》尊尼特普慘被封殺　「海軍少校」力撐︰媒體給人的恐懼

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-07-04 10:00

尊尼特普（Johnny Depp）的家暴案官司，持續了好一段日子，可謂令他一鋪清袋，當中最大影響莫過於遭《怪獸與牠們的產地》（Fantastic Beasts）系列剔除，而《魔盜王》系列（Pirates of the Caribbean）亦跟他劃清界線。不過最近亦有好友替他發聲，替他不值。

尊尼特普曾憑Jack Sparrow一角，入圍角逐第76屆奧斯卡最佳男主角。（《魔盜王決戰鬼盜船》劇照）

在《魔盜王》系列中飾演海軍少校的Greg Ellis，早前剛發行新書《The Respondent：Exposing the Cartel of Family Law》，書中除了講到自己的家庭關係破裂，更分享自己在離婚訴訟上的痛苦經歷，而身為過來人的尊尼特普更出手寫序言。

在《魔盜王》系列中飾演海軍少校的Greg Ellis，不時都為尊尼特普發聲。(劇照)

（《魔盜王決戰鬼盜船》劇照）

而Greg Ellis接受訪問時，便不忘替好友說話。「我會繼續為他發聲，因為很多人曲解了他。」對於《怪獸3》要換角，他就認為︰「部份原因是由於媒體給人的恐懼，無論是電視台、電影商、或是出版界，大家都害怕公眾對某人的看法是負面，所以他們都不想被牽連而劃清界線。」而Greg Ellis更強調尊尼特普是受尊敬和愛戴的人，更指他沒有壞話可以被人講，但最後竟被電影公司強行移除，相當諷刺。