【智齒】揚威意大利影展　林家棟：「導演係攞命拍法」

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-07-04 20:15

鄭保瑞執導、林家棟、劉雅瑟、李淳及池內博之等主演的電影《智齒》，日前獲意大利烏甸尼遠東影展頒發Purple Mulberry Award，並入圍第54屆西班牙錫切斯國際奇幻電影節 （Sitges International Fantastic Film Festival of Catalonia）及第20屆紐約亞洲電影節，未上映先揚威海外！

林家棟表示《智齒》的拍法相當攞命。（劇照）

《智齒》年初已入圍柏林影展的「特別放映」（Berlinale Special）單元，是唯一一套入選的華語電影，對於接連獲國際影展肯定，導演鄭保瑞表示：「證明《智齒》是獲得了觀眾的喜愛和肯定，是對電影和整個製作團隊很大的鼓舞，事關拍《智齒》時環境又濕又髒，自己和演員嘅情緒每日都好壓抑，現在感覺大家辛苦都值得。」

《智齒》走暗黑暴力風格。（劇照）

而身為男主角的林家棟就表示：「最開心係歐洲觀眾睇到又投票支持。其實拍到第三日，已經覺得導演都係攞命拍法，拍出嚟效果亦超出預期，好羨慕歐洲觀眾先睹為快，好希望快啲返香港同觀眾見面，唔少得恭喜導演，有咁多海外觀眾愛戴部戲，亦多謝台前幕後參與同事。恭喜太陽咁夠膽開部偏向喑黑暴力嘅電影。」

《智齒》改編自內地作家雷米的同名小說，故事講述從學堂畢業的任凱（李淳 飾），因一宗連環兇殺案，與剛復職的斬哥（林家棟 飾）開始搭檔關係。案子破不了，反倒引發連串事故。斬哥重遇殺妻兒的街童王桃（劉雅瑟 飾），被激發的恨意一發不可收拾；任凱大意失槍，誤被兇手所獲。兇手潛伏在城市之中，危機逐步逼近……