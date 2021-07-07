《禁室殺戳2》盲翁老來得個11歲女　地下培育室計劃成功？

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-07-07 14:00

2016年《禁室殺戮》（Don't Breathe），是《無聲絕境》（A Quiet Place）以外，另一部玩禁聲的驚標片，而當中的盲翁，在地下室開設的培育房，更成了電影的一大高潮。５年過去，電影開出續集，今集仲有個細路女出現，莫非佢個培育計劃成功咗？

單憑感覺，瞌埋眼都贏你。（《禁室殺戳2》劇照）

由《阿凡達》美國男星史提芬朗主演的《禁室殺戮》系列，今集回歸繼續殺戳。上集他飾演的獨居盲翁，一人力戰三名入屋歹徒，憑敏銳聽覺以寡敵眾，於禁室大開殺戒，但他在地下室的「正義」復仇計劃卻意外被歹徒破壞，而這個復仇計劃原來是禁錮了因醉駕撞死他女兒的女司機，並在她身上注入自己的精液，逼她為自己生一個女兒作補償。

11歲的養女，算是圓滿了盲翁的願望。（《禁室殺戳2》影片截圖）

有睇上集，當然記得這個瘋狂計劃最終是失敗，但事隔多年，盲翁原來都多了一位家人，更成為今集主角。原來他收養了11歲的Phoenix，兩人來到寧靜小鎮避世定居，但這時竟有歹徒闖入他們家中，更擄走了Phoenix。盲翁一人面對更多歹徒、更多武器，再次憑四感在禁室展開血腥殺戮，而且手段更加利落，快狠準！