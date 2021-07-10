群青戰記｜穿越時空的血浴奮戰　武打場面震撼非一般青春熱血電影

撰文： 開講Opentalk 最後更新日期： 2021-07-10 23:00

作為一名動漫迷，看到《群青戰記》有如此表現，就已經相當收貨了。不過，如果單純以電影的角度去看，又會是如何呢？ （撰文：影評界楊過與小龍女）

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電影一開始用了懸疑的方式塑造緊張感，不知從何而來的士兵闖進校園，並展開了一場驚心動魄的大亂鬥。確實沒有想到的是，電影居然會狂噴番茄醬，並且交互使用超近鏡和主觀鏡頭營造驚慄感，更加突顯出即將成為刀下亡魂的犧牲者的不幸。

數名持劍和持武士刀的演員都能夠展現出武士的架勢、氣質和威嚴。(電影劇照)

不得不提電影的演員非常敬業，他們明顯是有各自下過苦功，特別是日本傳統的劍道，數名持劍和持武士刀的演員都能夠展現出武士的架勢、氣質和威嚴。當中，特別是德川家康一角，在戰場登場時大氣凜然，提刀起手一幕更是令人深刻。

可是，作為漫畫改編，也難免會有一些「漫畫套路」，對於一些本來不熟悉或者不了解漫畫的觀眾而言，是較難理解的。舉例說，故事的男主角本來個性軟弱，也因此而傷害到了隊友，後來隨著故事的發展而漸漸變得堅強，而這個明顯就是漫畫套路（特別是Jump）。

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當然也有一些要比較了解日本文化才能理解的幽默位，例如少年漫很常出現的Love Letter，以及動漫很常出現的角色分配（役割）。此外，電影中也是以戰國歷史為背景，雖然電影中也略有說明，但由於篇幅限制，不熟悉的觀眾可能會稍為跟不上。

總括而言，不常接觸漫畫的觀眾，或者不太了解日本歷史的觀眾，可能會無法完全欣賞和體會這部電影，但光以內容和鏡頭來看，表現也是不俗。不過，小編推薦做點功課再入場觀看，畢竟學到的東西就是自己的，而且日本戰國的歷史確實也頗為有趣。

作者簡介：🎬影評界楊過與小龍女

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