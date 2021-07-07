李澤楷杜琪峯合組影視公司放眼國際　ViuTV魯庭暉出任董事

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-07-07 18:40

一場TVB與ViuTV的電視大戰，可謂令沉寂多年的娛樂圈再次熱鬧起來。ViuTV在今年4月的五周年台慶上，更宣布會與杜琪峯將有大型合作。今日（7/7），《香港01》便發現電訊盈科（0008）主席李澤楷，與杜琪峯合組影視公司「銀河映像（國際）」，而董事成員上更包括ViuTV董事及總經理魯庭暉。

電訊盈科主席李澤楷，跟香港名導杜琪峯有進一步合作。（資料圖片）

報道指，由公司Noble Castle Limited及杜琪峯持有的銀河映像，與李澤楷合組成新公司，並加入「 國際」二字，似乎製作將不止放眼本地，而是進軍國際。另外，Noble Castle Limited 於今年6月，曾向銀河映像額外注資1,000萬元。

杜Sir於年初ViuTV 5周年活動上亮相，並宣布將會有大型合作。(資料圖片)

事實上兩大公司合作早於年初的ViuTV 5周年活動上經已公布，當時更表明會合作拍劇，更讚揚對方在過去5年來為行業帶來不少生氣。「ViuTV有咁多生力軍，我覺得香港娛樂事業、創意工業好有前途，我梗係唔執輸，就即刻搵魯暉，佢話有位可以一齊合作搞啲嘢。」今次合組新公司，相信會替娛樂圈帶來另一番新景象。