《殺出個黃昏》衝出國際電影節　「孫女」爆四哥密拍288小時無怨

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-07-08 20:00

由林家棟監製及聯合編劇、新晉導演高子彬執導，謝賢、馮寶寶60年後再合作的電影《殺出個黃昏》，將於下星期上映，今日（８日）再收到獲邀參加紐約亞洲電影節，預期八月與美國觀眾見面。

四哥殺手造型依然吃得開。（《殺出個黃昏》劇照）

電影攝合了相隔60年，謝賢及馮寶寶再次合作，另一有趣位是84歲的謝賢，與26歲新人鍾雪瑩有一段由「非親非故」，演變成「爺孫」關係。在最新的製作特輯曝光，鍾雪瑩表示跟前輩合作是有一定壓力，更笑言在片場時，是抱住一份隨時俾人鬧嘅狀態之中！「由於我冇乜經驗，再加上有少少白痴，有時我會諗我係咪適合做一個演員呢？好彩有四哥呢個前輩陪我行呢條路！」

問到四哥年輕時是否傻更更？四哥：「我以前好大膽好百厭，細個會去海旁啲漁艇度偷魚，我會去拆咗人哋啲魚，成十幾條，之後仲俾漁民發現，嚇到我呀，哈哈！開心不特止，我仲要送好多魚俾人食，自己都食唔晒。」四哥被問到仍然享受拍戲與否，四哥笑說自己天生吃演員這口飯：「我都未做過其他嘢，淨係拍戲，養大成家人，大約拍過五百幾部戲。」

鍾雪瑩則表示自己參與《殺出個黃昏》後成熟不少，更相當佩服四哥捱得零怨言：「佢係一個84歲嘅男主角，雖然經歷超過288小時嘅密集式拍攝，但喺佢口中，我一句怨言都從來冇聽過，反而喺佢身上面，我更加明白咩係苦中作樂，遊戲人生。同四哥拍戲嘅呢條時間，已經成為我人生其中一段美好嘅回憶。」