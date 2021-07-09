【黑寡婦‧影評】施嘉莉的完美退場　一個位超越其他MCU電影

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-07-09 08:30

等足一年幾，《黑寡婦》（Black Widow）終於上映，由於此前片方已公開過N個版本的預告，觀眾對故事都有一定瞭解，加上背景設定為《美國隊長3：英雄內戰》（Captain American: Civil War）與《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）之間，劇情基本上跟主線無太大關係，吸引度似乎又再減少。

不過，往往沒期望反而就有驚喜，《黑寡婦》並非走MCU電影的一貫套路，當不須要跟隨電影宇宙的步伐，在劇情鋪排上反而有驚喜，正當觀眾都對已拍足十幾年的Marvel電影開始審美疲勞時，《黑寡婦》反而有解滯的作用。

以下內容涉及劇透，請斟酌欣賞

呢個甫士，以後變成往事只能回味。（劇照）

對入場前以為會看到「黑寡婦」暗黑成長經歷的觀眾來說，應該會失望離開，事關這個部份只是輕輕帶過，但對於整體故事發展來說，的確沒必要花上太大篇幅，電影以一個相當俐落的開場交代了觀眾需要知道的資訊，包括黑寡婦與「家人」之間的關係，沒有渲染女孩子如何被殘忍改造的畫面，取而代之的是刺激十足的特務片式追捕戰，鏡頭運用、配樂及剪接都相當出色，令人有追看下去的意欲。

飾演黑寡婦「妹妹」Yelena Belova的Florence Pugh表現相當出彩。（劇照）

究竟《黑寡婦》的主題是什麼呢？其實就是「家」，對於這群無父無母、居無定所、隨時被國家放棄的特務來說，「家」是一個抽象又陌生的概念，開場黑寡婦的爸爸、媽媽與妹妹，原來都只是國家安排一起扮演家人，目的是為了在美國奪取情報，大家都知道只是一場要演足三年的戲，但不知情的妹妹卻一直都當他們是「家人」，直到分開一刻方知夢醒，但另一個惡夢卻才開始。

「Red Gurdian」的人設實在有趣。（預告截圖）

事隔20年，被判終身監禁的爸爸，還在想念被國家塑造成超級英雄「Red Gurdian」的日子；聰明絕頂的媽媽仍然身不由己為國家效力；黑寡婦脫離了無情無義的國家組織投靠美國，跟「復仇者」成為家人；而被迫訓練成殺人機器的妹妹，依舊掛念三位「家人」，出事後第一時間想起的是姐姐、甘願冒險去監獄拯救爸爸、因為媽媽的冷漠而生氣，含淚說著你們就是我的世界，這種貼地真實的情感，無任何英雄光環，在以往的MCU電影中實屬罕見。

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+ 7 + 7 + 7

不過，超英片始終是超英片，片尾大戰就回歸一貫套路，加上明知黑寡婦不會死，怎樣打都只是一個過程，但鋪排上還算有心思，屬於意料之中的意料之外。要批評的話，或許黑寡婦一家人的相處時間太少，連異常冷漠的媽媽都毫不猶豫願意賣命，但對面生關死劫時，實在又無需要太矯情，而其實開場時，媽媽早已跟爸爸說過不想走，她一直都有反叛的心，現在有家人支持就可以成事了。

黑寡婦始終是本片的大英雄，忠肝義膽，身手了得，不只力保家人周全，還要拯救其他被國家控制的無辜女孩，觀眾只要記得她這些好就夠，縱然大家或許偶爾會懷念她造作的出場指定動作。