「蝙蝠俠」韋基馬出自傳紀錄片　自爆患喉癌致失聲靠機器說話

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-07-09 20:15

荷里活男星韋基馬（Val Kilmer）於上世紀80年代中入行，憑《壯志凌雲》（Top Gun）嶄露頭角，到90年代中在《新蝙蝠俠─不敗之謎》（Batman Forever）中扮演蝙蝠俠而成為世界級明星。但多年來韋基馬都被業界視為不受歡迎人物，曾經合作過的導演及演員都直指他是怪人，後來因為婚姻失敗而患上情緒病，加上身形發福而令形象插水，年前更患上喉癌，事業與生活都走到谷底。

雖然《新蝙蝠俠─不敗之謎》口碑平平，但韋基馬仍憑著這個家傳戶曉的角色而爆紅。（劇照）

韋基馬的女兒Mercedes與兒子Jack代他出席康城影展的記者會，兒子更為紀錄片擔任旁白。（Getty Images）

然而一部名叫《Val》的韋基馬自傳式紀錄片在本屆康城影展亮相後，令觀眾與媒體對韋基馬有了新睇法，影片內容主要由他本人多年來私下拍攝的片段所組成，從其第一身視覺出發，觀眾可看到韋基馬的不同面貌，除了鏡頭前的電影明星，他還是癌症鬥士、視覺藝術家、作家及父母等，而由他掌鏡更看得出他是個出色的攝影師。

韋基馬現時無法正常說話，要靠機器發聲。（預告截圖）

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韋基馬表示，很多年前已有拍錄像的習慣，並儲下了大量影片，過去他一直被圈中人抹黑，而從這部紀錄片中可看到韋基馬的真實面貌，當中最令觀眾震驚的一幕是，年前他因患上喉癌而要切除喉嚨，無法正常說話要靠發聲機械來慢慢吐出一字一句，場面令人心酸。不過紀錄片中的韋基馬樂觀又勇敢去對抗癌魔，對演戲、藝術、家庭各方面都充滿熱誠，過去他甚少為自己辯護，今次靠紀錄片來改變外間對他的誤解。