【失孤】劉德華角色原型相隔24年成功尋子　導演證實兒子狀況良好

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-07-12 20:02

2015年上映電影《失孤》以真人真事為藍本，講述一名農民花了足足15年時間去尋覓失蹤的兒子，無論吃了多少苦頭都未曾放棄，故事感動了萬千觀眾，而劉德華亦憑這部作品獲提名香港電影金像獎及金雞獎最佳男主角。 雖然電影最後男主角尚未尋穫兒子，但現實中的角色原型郭剛堂就傳來好消息，今日（12日）他證實已找回失蹤了24年的兒子郭振，並完成DNA測試證實身份無誤，劉德華得悉消息後亦送上祝賀。

劉德華在《失孤》演繹了郭剛堂的故事，感動萬千觀眾。（劇照）

1997年9月21日，當年27歲的郭剛堂的兩歲兒子郭振被拐走，他騎著電單車行遍全國去尋子，走了足足50萬公里、報廢了10架電單車，一直以來都未曾放棄，2015年《失孤》上映後獲得民眾關注，但郭剛堂仍未得到兒子的任何消息。

郭剛堂的兒子郭振被拐走時只得兩歲。（影片截圖）

正當事件再次被遺忘之際，今年2月，郭剛堂透過用抖音發佈尋子短片，另外亦分享有關拐帶兒童的安全資訊，以及為其他受害人發放尋人啟事。果然皇天不負有心人，內地媒體今日報導指郭剛堂已成功尋獲兒子，亦通過了DNA測試證實親子關係，據悉郭振一直在河南居住，跟郭剛堂距離並不遠。

郭剛堂將跟兒子團聚，一圓廿多年來心願。（影片截圖）

《失孤》導演彭三源亦已確認消息，並透露郭振的狀況良好：「郭剛堂終於找到了他尋找了24年的兒子郭振。他終於結束了他漫長的尋子之旅，而這幾乎也成了他上半生的全部。現在兒子已經二十六歲了，悲傷的是，兒子一直生活在離他不是很遙遠的地方；慶幸的是，兒子成長得很好。願天下再沒有這樣的悲劇，願人間美好。」彭三源亦表示已跟劉德華報喜，華仔得悉消息後相當激動，「他有回復很開心的表情，然後還有倆祈禱的手勢。」

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