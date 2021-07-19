李婷宜為當「龍女郎」錯失《還珠格格》女主角　現47歲變美魔女

成龍的電影不時起用台灣女星當女主角，包括《警察故事》的林青霞、《玻璃樽》的舒淇以及《特務迷城》的徐若瑄等，以上例子都是觀眾印象較深刻的，但有一位就似乎知名度較低，而有傳她為了當「龍女郎」，甘願放棄飾演《還珠格格》的「小燕子」一角，白白錯失爆紅的機會，她就是李婷宜（現改名為李亭頤）。



盛傳李婷宜為了當「龍女郎」而錯失了主演《還珠格格》的大好機會。（電影截圖）

李婷宜日前在抖音進行直播期間一邊痛哭一邊說：「因為一個新聞就把我…我沒有做錯事情，我是受害者為什麼要來處罰我？我不懂。我覺得很辛苦，我有努力了，還要被人家套路，我太單純太傻了，我做事太信任別人了，但不是每個人都可以（信任）的，這個社會是講利益的，所以我們要努力把自己做好，要不然妳只會被人家套路再套路，我所謂的套路你們知道的，姊姊遇到鬼了。」

日前李婷宜在抖音直播訴心聲時痛苦，網民認為她因回憶錯過《還珠格格》一事而傷心。（網上圖片）

網民認為她所指的是當年《還珠格格》換角一事，據悉當年瓊瑤意屬由李婷宜飾演「小燕子」，趙薇扮演「紫薇」，而林心如本來只負責戲份較少的角色，但後來她退出劇組，並參演《一個好人》與成龍合作，外間都以為她為了當「龍女郎」而放棄了《還珠格格》。

李婷宜於2011年上台灣綜藝節目《麻辣天后宮》憶述《還珠格格》換角一事，她亦指有份參演該劇的內地女星謝娜，疑向導演獻身博上位，此番言論一出曾引起嘩然。（網上圖片）

到十年前李婷宜上台灣綜藝節目《麻辣天后宮》時大爆內幕，指當年唱片公司不懂得為她處理戲劇工作機會，經紀人為了安排她到香港拍戲，竟然推掉了《還珠格格》，意外造就了趙薇與林心如的經典版本誕生。而李婷宜來港就只拍過《老鼠龍之猛龍過港》與《一個好人》兩部片，沒有令她大紅大紫，之後就返回台灣發展。

李婷宜長相甜美，難怪會吸引香港片商找她拍電影。（IG圖片）

爆出直播痛哭事件後，不少網民認為李婷宜炒舊料博出位，逼使她再開直播澄清，並於社交網站發文表示要追究媒體抹黑她，全文如下１：

李婷宜在Facebook出Post指被傳媒抹黑，揚言未來再犯的話就告上法庭。（網上截圖）

李婷宜憑《少年英雄方世玉》一度人氣急升。（影片截圖）

由香港返回台灣後，李婷宜因劇集《少年英雄方世玉》「嚴詠春」一角而人氣急升，但往後再無代表作，近年主要在內地發展，2014年跟商人Ken交往，兩年後未婚誕下兒子，當上媽媽後大幅減少幕前演出，專心相夫教子，現年46歲的她保養得宜，在社交網站分享的日常照片仲有幾分「少女感」。

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