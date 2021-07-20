慘被封「最醜謀女郎」　《一個都不能少》女主角退出幕前結婚生子

著名導演張藝謀拍過不少蜚聲國際的電影，而他亦有點石成金的能力，由他捧紅的女演員多不勝數，包括鞏俐、章子怡、倪妮及周冬雨等，位位都是外貌與實力兼備。

但唯獨有一位因外表平平而被網民封為「最醜謀女郎」，她是1999年上映的《一個都不能少》的女主角魏敏芝，當年她獲張藝謀發掘演出，電影大獲好評，更在威尼斯影展奪得最高榮譽金獅獎，但張藝謀直指魏敏芝長得醜，不適合幕前發展。



魏敏芝的純樸氣質完全符合《一個都不能少》女主角的設定。（劇照）

重溫魏敏芝演出

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魏敏芝來自河北省農村，被張藝謀發掘拍攝《一個都不能少》時只有13歲，她的純樸氣質跟角色同出一轍，完美消化這個角色，不得不說張導確實眼光獨到。由於《一個都不能少》大獲好評，魏敏芝亦因此人氣急升，獲得不少演出機會，但張藝謀卻告訴她，「妳不漂亮，身材也不好，根本不適合當演員！我希望妳冷靜下來，妳不適合進入娛樂圈，我也不希望妳進入娛樂圈，關鍵要好好上學讀書，考上大學，這才是唯一能改變妳命運的方式。」

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恩師語重心長的一番話，令魏敏芝毅然決定退出幕前，高中畢業後考入西安外國語大學西影影視傳媒學院的編導系，及後因為成績優異而獲邀到美國深造，她花了兩年時間去苦練英文，拿著全額獎學金到楊百翰大學進修影視編導。留學期間不單止努力學實及爭取實習機會，魏敏芝亦遇上了美籍華人丈夫劉錦輝，二人於拍拖兩年後在2008年結婚，婚後育有兩名子女。雖然她放棄了看似精彩燦爛的演員事業，但換來踏實幸福的生活，對魏敏芝來說也許選擇了更適合的她的路。