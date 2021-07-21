《殺出個黃昏》跟謝賢再合作票房報捷　馮寶寶︰佢未抱霆鋒就抱我

上星期四上畫的《殺出個黃昏》，截至星期一暫有150萬票房，成績愈戰愈勇。當中又以馮寶寶、賈曉晨二人婆媳大戰惹起極高討論度，片中一句對白「人生匆匆，就係為咗等敲嗰一下喪鐘。縱使你兒女成群，都總有一個係瘟神！」一句道盡Bobo姐角色遭遇。今次是Bobo姐事隔60年，跟謝賢再合作，能有好成績，相當高興。

兩位來個跨時代合作，彌足珍貴。（《殺出個黃昏》劇照）

人在馬來西亞的寶寶姐未能出席宣傳活動，不過卻透過製作特輯表達自己對角色的感受。「六十幾年冇見呀！上一次係我四歲半拍《連理枝》，我演男仔㗎，佢都未抱霆鋒就抱我喇！我今次都係為四哥先拍！」談到對四哥印象：「英俊瀟灑、倜儻，永遠都係第一男主角呀！」

Bobo姐覺得四哥的印象：「英俊瀟灑、倜儻，永遠都係第一男主角呀！」（《連理枝》劇照）

至於戲中講到的婆媳關係，Bobo姐也感受甚深：「作為母親對子女嘅愛，就係冇得講回報嘅，如果佢哋講野唔啱聽、激氣，我會喊㗎，但我始終都係會原諒。最多咪一路喊一路祈禱，等到適當嘅時候，大家坐低落嚟，傾開個心結囉。」而「惡新抱」賈曉晨（JJ）則在片場借機會澄清：「我現實中唔係㗎！現實中好溫柔㗎！」惹來Bobo姐和李璨琛忍俊不禁。

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談到今次角色爆發力驚人，處理時壓力不少、Bobo姐坦言：「我明白監製（林家棟）嘅要求嘅，咁啱，我好享受喺工作上別人對我有要求，我好鍾意感覺自己永遠仲有跨進一步嘅可能。」Bobo姐更明言《殺》片是演藝生涯中最珍視的其中一部作品：「《殺出個黃昏》係咁多年嚟我做幕前工作最感興趣嘅，因為呢部係可以夥拍到呢位跨世代男主角謝賢嘅一齣電影。老實講，如果唔係跨到呢個世代，我都未夠斤両配做佢嘅女主角啦！」