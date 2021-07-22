《梅艷芳》王丹妮接受3大導師特訓　難忘智叔教誨︰非常暖心老師

編香港一代天后梅艷芳的電影《梅艷芳》，由選角到拍攝都一直保密。直至預告出街，官方終於正式宣布，飾演梅艷芳一角是由模特兒出身，初嘗演戲滋味的王丹妮。瘦削的身形，豪邁的聲線，具男子氣魄的動靜，每樣都跟梅艷芳有幾分相近。外形有了根基，內在又如何營造？



電影公司特意為王丹妮找來三位導師，分別從歌藝、舞蹈及演技進行特訓，而三位導師分別是趙增熹、麥秋成以及已故的智叔廖啟智，而在長達半年的造星過程中，就成功將王丹妮跟梅艷芳拉近距離。



由細到大都沒有人說王丹妮似梅艷芳，直至被選中後加上妝扮，梅姐感覺漸漸滲出。（陳順禎 攝）

起初以為是騙案

模特兒出身的王丹妮，從冇打算演戲，而今次獲邀去面試，起初還以為是一場騙案。「直至我上網找安樂，見到投資過很多電影，才敢去面試。」過程一直保密，演甚麼都不知道，而面試的戲份只是一場辦公室戲，根本無可能聯想到梅艷芳。直到最後要試跳舞，要穿上一套歌衫去唱《夕陽之歌》，才推敲自己應該是要演梅艷芳。「後來安樂致電我說恭喜晒，你獲選！我緊張到不知怎去反應，第一件事反而是去訂酒店，飛泰國放空一下，期間我在酒店房喊了兩日，因為我擔心自己未能勝任，但又正正是這兩日，令我下定決心，接受挑戰。」

首預告，以背影示人。(《梅艷芳》影片截圖)

「我是白紙一張」

問到自己當選的原因，除了扮相，最緊要那份無形的感染力。「當我在唱《夕陽之歌》時，看到場內有位朋友一個快速身影，跑了出去。事後問回工作人員，才知對方是看了我的演繹而哭了。」更令人有信心是，一位一直幫梅姐化妝的業內老行尊玲姐，都有參與今次的製作，而當她看到王丹妮上妝後，不禁地說一聲︰「梅姐返來了。」這句話就是一個認證，就似一個肯定。

麥秋成做過《全民造星》和《盛舞者》導師，令學員跳出水準。(資料圖片)

王丹妮自稱近乎一張白紙，樣樣都好擔心，因為由零開始，既然眼前有這個機會，再驚再怕都是多餘︰「索性下定決心，一定要做好去，不要姑負大家。」電影公司都察覺這問題，於是找來三位星級導師締造巨星風範，其中舞步就交由麥秋生老師。「我是比較文靜，所以麥秋成幫我很多，由基本功開始，不斷提醒這個動作要再做好一點，有難度的都會提點我。最大壓力是很多招牌動作，你一定要做到足，單是《烈焰紅唇》一句『坐低……』隻腳要拉到最長，好吃力。」

就是這個造型，令現場工作激動喊出來。（陳順禎 攝）

至於歌唱和聲線方面，就有趙增熹老師把關。「無論聲調、咬字、語氣都討論很多次，到現在這個版本是經過多次討論得出來。唱歌好有難度，梅姐聲線好獨特，趙增熹老師花很多時間發掘我的聲線，又會彈埋鋼琴幫我伴奏，我好感動。我們強調不是要模仿，梅姐只有一個，所以要去研究角色，希望勾起大家對梅姐的回憶。其中睇得最多是《烈焰紅唇》，開拍之後已經睇到入血，但一Roll機你就不可以再想太多，要心無雜念去演繹出來。」

王丹妮比梅姐真人高，但其身形就很有梅姐影子。（陳順禎 攝）

智叔生前都有教授演技，對教學有一番體會。（資料圖片）

至於演技導師，就由已故的金像男配角智叔，廖啟智主理︰「他是非常暖心的老師，花很多時間去打開我心扉，去了解角色，他是第一位令我認識演技的老師。」王丹妮更深深感受到智叔的貼心，每當他感受到自己很累想停下來，便請他飲咖啡，令他可以輕輕鬆鬆地學習。「我是很內歛的，不願打開心扉讓大家了解自己，是智叔令我有改變，更再提醒我要用真心去演，角色才會有血有肉一點，這句話令我畢生受用。」

著名音樂人趙增熹是王丹妮今次的歌唱老師。(資料圖片)

由於是首次演戲，有很多時候都自覺演得未如理想，有時又未能收放自如，有次更對自己演得未夠好已非常自責，於是向智叔請教，他的回應是︰「我都有這些遺憾，你要抱住這些遺憾到下一場戲，那麼下次就會演得更好。」就是這句話，除令王丹妮解開心結，更令自己開竅，可以盡情享受這次演出。