盤點荷里活最美星二代　男神尊尼特普、祖迪羅女兒鬥到難分難解

近年星二代越來越受關注，他們不單止盡得父母真傳，有些更青出於藍，未入行就星味十足，香港代表要數女神邱淑貞女兒沈月，而荷里活的高質星二代更多到數埋腳指。

Lily-Rose Depp稱得上是人氣最高的荷里活星二代，是各大品牌的寵兒。（IG圖片）

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其中人氣最高的是尊尼特普（Johnny Depp）跟舊愛Vanessa Paradis的22歲女兒Lily-Rose Depp，她除了是各大品牌的寵兒，近年亦積極發展電影事業。Lily-Rose Depp走冷艷路線，雖然她的五官並非十分標緻，但勝在氣質出眾，天生一副明星相。

15歲的Suri星味十足。（視覺中國）

至於湯告魯斯跟前妻姬蒂賀姆絲（Katie Holmes）的女兒Suri亦被視為潛力股，雖然Suri只得15歲，但從最近曝光的照片，可見她已長得亭亭玉立，完美繼承了湯告魯斯的出色基因。雖然星味十足，但姬蒂賀姆絲對女兒相當保護，相信不會支持進入娛樂圈。

更多Suri靚相

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另外「小辣椒」桂莉芙白德露（Gwyneth Paltrow）、動作男星龍格爾（Dolph Lundgren）、米高德格拉斯（Michael Douglas）與嘉芙蓮薛達鍾絲（Catherine Zeta-Jones）、辛潘與Robin Wright及祖狄羅的千金都非常高質，想睇更多她們的靚相，立即點擊下圖！

祖狄羅女兒Iris Law

Iris Law在IG分享性感泳衣照成為網民熱話。（IG圖片）

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辛潘女兒Dylan Frances

辛潘女兒Dylan Frances是模特兒。（IG圖片）

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米高德格拉斯女兒Carys

呢張由阿媽嘉芙蓮操刀，一樣咁靚。（IG圖片）

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龍格爾女兒Ida Lundgren

龍格爾與女兒感情要好。（Ida Lundgren IG）

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「小辣椒」女兒Apple

一雙長腿好吸睛！（IG圖片）

Monica Bellucci女兒Deva Cassel

顏值超高。（視覺中國）