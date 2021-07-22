盤點荷里活最美星二代　男神尊尼特普、祖迪羅女兒鬥到難分難解

近年星二代越來越受關注，他們不單止盡得父母真傳，有些更青出於藍，未入行就星味十足，香港代表要數女神邱淑貞女兒沈月，而荷里活的高質星二代更多到數埋腳指。
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其中人氣最高的是尊尼特普（Johnny Depp）跟舊愛Vanessa Paradis的22歲女兒Lily-Rose Depp，她除了是各大品牌的寵兒，近年亦積極發展電影事業。Lily-Rose Depp走冷艷路線，雖然她的五官並非十分標緻，但勝在氣質出眾，天生一副明星相。
至於湯告魯斯跟前妻姬蒂賀姆絲（Katie Holmes）的女兒Suri亦被視為潛力股，雖然Suri只得15歲，但從最近曝光的照片，可見她已長得亭亭玉立，完美繼承了湯告魯斯的出色基因。雖然星味十足，但姬蒂賀姆絲對女兒相當保護，相信不會支持進入娛樂圈。
更多Suri靚相
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另外「小辣椒」桂莉芙白德露（Gwyneth Paltrow）、動作男星龍格爾（Dolph Lundgren）、米高德格拉斯（Michael Douglas）與嘉芙蓮薛達鍾絲（Catherine Zeta-Jones）、辛潘與Robin Wright及祖狄羅的千金都非常高質，想睇更多她們的靚相，立即點擊下圖！
祖狄羅女兒Iris Law
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辛潘女兒Dylan Frances
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米高德格拉斯女兒Carys
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龍格爾女兒Ida Lundgren
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「小辣椒」女兒Apple
Monica Bellucci女兒Deva Cassel
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