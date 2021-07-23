【沙丘瀚戰】首預告添麥菲查洛美變藍眼　為救Zendaya掀起戰爭

由《天煞異降》（Arrival）及《銀翼殺手2049》（Blade Runner 2049）導演丹尼斯維爾諾夫（Denis Villeneuve）執導的《沙丘瀚戰》（Dune）在香港時間昨（7月22日）晚9時公開全新預告，長約3分半鐘的預告簡單概述了故事內容，而不少主要角色逐一登場。



《沙丘瀚戰》由添麥菲查洛美及Zendaya主演。（《沙丘瀚戰》劇照）

從預告中可以看到，由添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）飾演的Paul Atreides不斷夢到來自阿拉吉斯星球的女孩Chani，由於她的星球擁有最珍貴的香料，於是引起各方勢力入侵。這個夢引領到Atreides（亞崔迪）家族要接受帝王的命令，讓阿拉吉斯星球恢復和平，因此他們需要面對死敵Harkonnen（哈肯尼）家族的反抗，一場爭奪香料的史詩大戰即將展開。

添麥菲查洛美在《沙丘瀚戰》中飾演亞崔迪家族的公爵繼承人。（《沙丘瀚戰》劇照）

另外，值得一提的是，多接觸香料的人，眼晴會變為藍色，所以在預告開首及結尾，分別見到Zendaya及添麥菲查洛美的眼睛變成藍色。除此之外，在阿拉吉斯星球採集香料的最大風險是由於沙漠居住了巨型沙蟲Sandworm，當牠們聽到重複節奏時，就會出動攻擊。

Dave Bautista有份在《沙丘瀚戰》演出，其角色是Vladimir Harkonnen的侄子。（《沙丘瀚戰》劇照）

《沙丘瀚戰》改編自美國作家Franklin Herbert在1965年出版的同名科幻小說，而小說出版後大受歡迎，還獲譽為史上最偉大的科幻小說之一，更多次成為科學幻想類別的暢銷書。而《沙丘》先在1965年獲美國科幻及奇幻作家協會頒發星雲獎，翌年再獲得雨果獎。之後Franklin Herbert又創作了五部後傳小說，這系列小說被改編成多部電影、電視劇及電腦遊戲。曾獲威尼斯電影節終身成就金獅獎的導演David Lynch曾在1984年推出電影版《星際奇兵》，可惜評價及票房都不太成功。

《沙丘瀚戰》將在今年9月3日在第78屆威尼斯影展全球首映。（《沙丘瀚戰》劇照）