殺出個黃昏︱導演高子彬探討老人問題︰往往對自己父母最不客氣

由謝賢、馮寶寶、林雪主演的《殺出個黃昏》經已上畫，電影以幽默手法探討你我身邊都時要面對的老人問題。老人家經常被指長氣、麻煩、嘮叨，對導演高子彬來說，這些問題源於大家跟老人缺乏溝通，沒有去了解對方。當拍下這部電影後，或多或少都對自己有所啟發，而最感慨莫過於大家往往對別人的父母客客氣氣，對自己父母就多多怨氣。



高子彬與林家棟認識多年，今次獲邀擔任《殺出個黃昏》導演。（劉智源 攝）

高子彬1997年入行，於無綫（TVB）當助理編導，拍過《封神榜》、《酒是故鄉醇》等劇集，與林家棟因而認識。7年後便往外闖，去到杜琪峯的銀河映像負責拍攝製作特輯，又跟邱禮濤導演拍劇集和電影，而在拍攝《掃毒2》時，林家棟到來客串，二人見面不久，家棟又以近年最常問的一條問題作開場白︰「有冇劇本想搞？」一星期後，高子彬便在家棟的工作室出現。

老人家的寂寞，往往成了問題之源。(《殺出個黃昏》劇照)

相識於《酒是故鄉醇》

高子彬拿著自己的劇本上門，家棟看過後覺得可以，但要再花時間琢磨，然後拿出一個籌備多年的劇本給高子彬看，問問他有沒有興趣先拍這個，結果一拍即合，亦成了《殺出個黃昏》的出現。高子彬︰「用社會議題做故事主軸的電影，近年也不少，但都傾向寫實和沉重，較少用輕鬆的黑色幽默處理。其實電影除了帶出主要訊息，娛樂都好緊要，很多觀眾都想入場輕鬆個多小時，在大家商議後，便決定用輕鬆手法去處理這個劇本。」

談起對兩老的態度，高子彬感慨大家都多數對別人的父母較客氣。（劉智源 攝）

兩位前輩，相隔60年再合作。（《殺出個黃昏》劇照）

四哥其實好易相處

首部執導的電影，便遇上謝賢和馮寶寶兩位前輩，問到高子彬可有壓力？「當然有！我起初好驚兩位老人家，他們做主角時我都未出世，真真正正的前輩。雖然有壓力，但又不可以讓大家看見。」回想起來，高子彬覺得作為新導演，便遇到這些前輩絕對是好事。「能否帶領演員演出自己所需，就要看你事前有沒有做足功課，所以每次埋位我都清楚知道怎樣拍，機位怎樣擺，只要有這份準備，演員知你清楚想拍甚麼自然會安心。」旁人眼中的四哥都是霸氣非常，但現實中其實相當隨和。「他好易相處，加上監製在中間會幫手照顧兩位，不停問飲唔飲可樂？食唔食菠蘿包？令件事好流暢。」

婆媳關係是今次其中一條主線。（《殺出個黃昏》劇照）

拍一部以老人問題作為重心的電影，拍畢後，可有另一番體會？「其實大家都經常有一個習慣，就是對自己阿爸阿媽，總是嗌交多過關懷，但對別人的父母，就關懷多於嗌交，因為雙方都客氣，這是永恆的。直至拍了，便反思點解自己不可以對家人多一點關懷，其實只要你真心去聆聽便會少一點衝突，老人問題就是源於欠缺溝通，只要講多一點就會明白。」相信看畢這套電影，你都一樣有這種想法。