香港電影資料館成立20周年　鄭丹瑞蔡瀚億談傳承港產片精神

為慶祝香港電影資料館（資料館）成立20周年，薛家燕及思敏特別主持特輯《香港電影資料館20年 - 光影夢工場》，邀請銀幕前後不同崗位的人物，訴說多年來為行業出心出力的故事。特輯首集於昨日（24/7）假香港電影資料館以網上直播形式放映，邀請了鄭丹瑞、蘇麗珊及BabyJohn蔡瀚億作嘉賓，從電影前輩及後輩角度，訴說如何將港產片的精神傳承下去，更各自分享第一次拍攝電影跟現在拍攝電影的分別，及跟聽眾分享最難忘的角色。

鄭丹瑞指出︰「任何行業都需要新一代去承接，一個好嘅傳承文化，唔單止係由長輩去提點，更應該由後輩去開拓，兩者交融至可以將港產片嘅精神傳承落去。」每一部電影都是由很多電影工作者共同努力，排除萬難，方能在大銀幕上公映，由參與前期的構思、籌備、拍攝、到後期製作曾參與的每一位人物、每一個單位都是功不可抹。香港電影資料館20周年以「搜集及分享」為題，是次《香港電影資料館20年 - 光影夢工場》亦以「搜集」電影界不同範疇的功臣，並「分享」他們於電影上的難忘趣事，讓大眾了解香港電影的文化，與及鼓勵曾為電影付出的台前幕後人員。

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一連十集的節目《光影夢工場》以不同電影類型為主題，包括︰光影相傳、情迷戲曲、載歌載舞、俠之大者、硬橋硬馬、警追匪逐、愛與文藝、開懷大笑、三更見鬼及社會寫實，每集因應不同主題去邀請不同嘉賓，包保會帶給聽眾很多精彩的內容。