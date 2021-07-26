《回到未來》拍足6星期換角重拍　米高霍士柏金遜之苦下忍痛完成

近日在Netflix上架的《電影的故事》第二季「你我的永恆印象」，今季繼續同大家解說經典電影的背後故事，其中一集就講到史提芬史匹堡（Steven Spielberg）執導的科幻殿堂系列《回到未來》（Back to the future）。



電影在1800萬美元（約1億4000萬港元）製作費下，創出全球3.8億美元（約29億港元）的票房佳績，更成為流行文化的永恆經典。但原來成功非必然，期間經歷過好幾次開不成、刪減成本等障礙，而最嚴重一次更是要換角，大家認知的男主角米高霍士（Michael Fox），更是中段決定推倒重拍才正式歸隊。



電影票房大收，但原來得來不易。（影片截圖）

原名叫《來自冥王星的太空人》

節目講到《回到未來》的劇本，受過不少阻滯，包括老闆不看好，甚至要改戲名為《來自冥王星的太空人》才肯投資，直至史提芬史匹堡睇中，覺得大有可為，於是用巧妙手法重奪《回到未來》，才令電影開始見曙光。而劇組一直都睇中由當時在處境劇《Family Tie》表現出色的米高霍士主演，奈何他當然忙於拍攝處境劇，經理人婉拒了。由於整個製作拖延了很長時間，劇組唯有另覓人選，結果揀了埃里克斯托爾茲（Eric Stoltz）。

米高霍士一入劇組，便為電影整個調子返回正軌。（影片截圖）

拍足6星期都要重拍

奈何埃里克是位傳統戲劇演員，對於劇本及演繹方法非常執著，全程都未能以輕鬆方式處理Marty這個角色，更嚴重是他覺得劇情講到自己曾回到過去，經歷了一段只有他知道的歷史，回到現實理應非常痛苦，覺得要以Sad Ending作結。這無疑令導演及監製都難以接受，在經歷長6個星期的拍攝和拉鋸，去到剪接初剪時更發現問題嚴重，於是決定易角，再次聯絡米高霍士，更承諾《Family Tie》劇組，早上會讓處境劇先拍，晚間才拍《回到未來》，所以細心留意，戲中的夜景會較多。

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又因為米高比埃里克矮３吋有多，所以很多情節重拍時都要重置，最慘是女主角，原定的Melora Hardin因為太高，高過男主角，要被易角，改由Claudia Wells頂上。

米高霍士第二集已受柏金遜之苦

影片更講到，電影獲得空前成功，更拍到第二及第三集，但原來去到第二集時，米高霍士已知道自己患上柏金遜症，手指及腳部的活動能力都受影響，幕後人員講到他在彈奏結他和跑步的動作上，已經有不自如的情況出現，但為免影響拍攝進度，都忍痛堅持至拍完為止，事後才跟劇組交待，令大家深感敬佩。