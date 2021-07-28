【威尼斯影展】入圍電影名單公布　鍾孟宏新片入選地平線單元

第78屆威尼斯影展將於9月1日至11日舉行，大會近日公布完整入圍名單，姬絲汀史超域（Kristen Stewart）主演的已故英國王妃戴安娜傳記片《Spencer》入圍主競賽單元，與Netflix自家出品古裝片《The Power of the Dog》、瑪姬佳蘭賀（Maggie Gyllenhaal）導演處女作《The Lost Daughter》、彭妮露告絲（Penelope Cruz）主演喜劇《Official Competition》，以及西班牙鬼才導演艾慕杜華（Pedro Almodovar）執導的開幕電影《Parallel Mothers》，一同爭奪最高榮譽金獅獎。

姬絲汀史超域主演的戴妃傳記片《Spencer》競逐最高榮譽金獅獎。（劇照）

賈靜雯與王淨主演的《瀑布》入圍「地平線」單元。（劇照）

華語電影方面，台灣導演鍾孟宏憑《瀑布》入「地平線」單元，該片由金鐘視后賈靜雯及《返校》女主角王淨主演。非競賽電影名單相當星光熠熠，包括新一代荷里活男神添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）主演科幻巨製《沙丘瀚戰》（Dune）、名導烈尼史葛（Ridley Scott）執導、麥迪文（Matt Damon）主演新片《The Last Duel》，以及《蟻俠》（Ant-Man）導演Edgar Wright執導、《后翼棄兵》Anya Taylor-Joy主演的《Last Night In Soho》，將於威尼斯舉行世界首映禮。