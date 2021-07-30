《黑寡婦》施嘉莉告迪士尼違約遭反駁　「已額外多收2000萬美元」

7 月初上畫的《黑寡婦》（Black Widow），雖然票房在美國各地都有好成績，但比起全盛時期亦差一截，加上電影同步在串流平台 Disney+播放，除搶了不少票房，更衍生了盜版出現，直接影響票房。此舉看似只影響Disney票房收入，但女主角施嘉莉祖安遜（Scarlett Johasson），於美國時間星期四，在洛杉磯法院提出訴訟，代表律師聲稱，製作方選擇不在戲院作為獨家放映平台，違反了合約精神。

施嘉莉祖安遜與迪士尼多年合作，因為《黑寡婦》上畫問題決裂。（劇照）

事源是演員施嘉莉祖安遜，其部分片酬會與票房掛勾，合約會訂明當票房去到某一個數字，演員會可按合約列明的百分比獲得分紅，而當迪士尼將電影《黑寡婦》同步在 Disney+上架，無疑是直接分薄票房，令票房低迷。而訴訟內容便清楚寫明︰「迪士尼在沒有任何正當理由的情況下，誘導漫威影業違反協議，違反祖安遜女士當初與漫威商討的分紅制度。」

施嘉莉祖安遜除了當主角，更是監製之一。（電影劇照）

事後迪士尼方面也對訴訟作回應，表示這份訴訟沒任何意義，他們決定串流與戲院同步，主要是受到新冠肺炎疫情影響，迪士尼更強調，施嘉莉祖安遜已經在本片獲得片酬外，透過 Disney+ 的額外訂購服務，也獲超過 2000 萬美元的額外收入。可見迪士尼態度強硬，有外媒就報道指，聲稱施嘉莉祖安遜的友人表示，如履行原定合約，施嘉莉祖安遜相信可獲5000萬美元的分紅。

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不過事件已受業界關注，事關自疫情開始，不少電影公司都大力發現串流平台以彌補戲院關閉及限座的影響，如果《黑寡婦》成為訴訟先例，業界恐會變成骨牌效應，有更多影星提出訴訟追求賠償。