《怒火》成龍率8大導演撐陳木勝　「他來不到，我代表他站台！」

由已故導演陳木勝（Benny）執導及監製，甄子丹身兼監製、動作導演及領銜主演，謝霆鋒領銜主演的電影《怒火》，日前在北京舉行首映。雖然甄子丹身在德國拍攝《殺神John Wick》第四集未能現身，但作為陳木勝導演生前的親密戰友成龍，不單到場支持，更特別聯同林超賢、李惠民、王晶、劉浩良、李少紅、俞白眉、張欒、宋灝霖八位著名導演撐場《怒火》，向一代動作片殿堂級大導演陳木勝致敬！



成龍與一眾演員及８位導演到場，向陳木勝作最後致敬。（電影公司相片）

原定籌拍《寶貝計劃2》、《新警察故事2》及《醉拳3》

雖然成龍沒有參演《怒火》，但他特別聯同林超賢、李惠民、王晶、劉浩良、李少紅、俞白眉、張欒、宋灝霖八位著名導演一同站台，向陳木勝致敬。成龍：「大家也知道，我跟木勝合作過很多部電影，就算我不跟他合作，他的每一個首映禮我都會到，今天可能是他唯一一個沒有到的，所以他不到，我就代表他來站台！」成龍更透露，在陳導演離世前的一段日子，還在他籌備《寶貝計劃2》、《新警察故事2》及《醉拳3》，只可惜電影還未拍成，陳導演已先行一步。成龍︰「他的整個（患病）過程我都知道，包括幫他安排醫院，到他走的那一天……所以很深刻，真的非常非常懷念他的笑容，他的為人，他在現場不發脾氣，但是全場人都怕，他是一個好先生、好老公、好導演、好兄弟！」

霆鋒19歲已跟陳木勝合作

19歲的霆鋒，初出道已跟陳木勝導演合作《特警新人類》，此後霆鋒決心往動作路線方向發展：「我不是武打出身，沒有接受正規訓練，但是我願意用我的生命、用我的膽量去做一個賭注，我跟導演經歷過很多非常深刻的生死關頭，好像從會展要我滾下來、從四十一層大廈把我丟下去，我記得被扔了十幾次！」陳導演的離去，自然令霆鋒感觸良多：「沒有了他，就好像沒有一隻右手一樣！因為他對我來說，是香港動作電影的一個專科，當然整個影壇有好多好出色的動作導演，但他那一科是沒有的！」

霆鋒19歲當年，已跟陳木勝合作《特警新人類》。（電影公司相片）

對於《怒火》，謝霆鋒更是釋出不少愛︰「我不希望大家一聽到動作片這三個字，就會覺得沒有情節、沒有人物、高低起伏，《怒火》的每個人物、每個劇情，跟打戲是一樣的精彩，甚至我這個角色，也是好久沒有演得這麼爽、打得這麼爽，希望大家都會看得出來！」

正於德國拍攝荷李活猛片《殺神John Wick》第四集的甄子丹，抽空透過連線答謝現場觀眾支持，並感恩能與陳木勝導演有這次難得的合作：「我瘋狂的愛電影，也喜歡跟一些瘋狂愛電影、志同道合的人一起打造電影，陳木勝導演就是這一種人，他不只在香港地區，同時也是整個華語電影，對動作片貢獻最多的導演之一，我希望所有愛看電影的人，會好好珍惜陳導演最後的作品！」觀影後，觀眾不禁盛讚《怒火》從頭到尾都打得過癮，像被激活了看動作片的細胞，更譽為甄子丹又一巔峰之作！

在一眾導演鼎力支持下，首映氣勢如虹。（電影公司相片）

至於到來撐場的林超賢導演，亦親來支持《怒火》，他透露與陳導演的一段淵源：「他拍第一部戲的時候，我是他的助理製片，我現在也是拍動作片，他當然是我一個喜歡的動作片導演，我經常看他的電影去學習、去偷師，剛看完《怒火》，能在香港拍出這一種能量的動作，我覺得他真是非常厲害的導演，看到滿滿的香港動作力量，我非常感動！」另外，王晶也提到跟陳導演首齣作品《天若有情》，有合作過，跟已故林嶺東導演一起當策劃，王晶：「如果可以多給陳導演一點時間，多拍幾部像《怒火》這麼好的電影就好了，香港電影也會更多一份力量！」劉浩良導演則以後輩身分，懷念陳導演：「我跟大家一樣也是陳木勝導演的粉絲，非常感謝他留下很多作品，讓我們後輩繼續學習！」