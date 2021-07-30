謝拉力圖演Gucci家族後人大變身　禿頭阿叔造型嚇親網民

名導烈尼史葛（Ridley Scott）執導、Lady Gaga、Adam Driver、謝拉力圖（Jared Leto）及阿爾柏仙奴（Al Pacino）等人主演的Gucci家族電影《House of Gucci》，公開首條預告片及角色造型海報，飾演Gucci創辦人Guccio Gucci兒子Aldo Gucci的謝拉力圖，其禿頭加鬍鬚造型震驚不少網民。

謝拉力圖的造型似中了「面目全非腳」。（電影海報）

電影以Gucci家族第三代承繼人Maurizio Gucci前妻Patrizia Reggiani，買兇謀殺前夫一案改編。Lady GaGa飾演主腦人物、被稱為「黑寡婦」的Patrizia Reggiani。而Maurizio Gucci就由《星球大戰》男星Adam Driver飾演，謝拉力圖扮演Maurizio Gucci的堂兄Paolo Gucci。

Lady GaGa被睇好再挑戰奧斯卡影后。（預告截圖）

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如此陣容加上題材，《House of Gucci》已被外媒視為來年頒獎禮的大熱作品，不過Gucci家族就反對片商開拍這部電影，又指事前沒有徵詢過他們的意見，純粹是品牌的現任創意總監Alessandro Michele及Gucci母公司CEO François-Henri Pinault跟片商洽談，值得一提的是François-Henri Pinault是著名墨西哥女星莎瑪希爾（Salma Hayek）的丈夫，莎瑪亦有參演這部電影。